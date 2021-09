«Los concejales oficialistas viven en Caleta y tienen nuestros mismos problemas. Es inaudito que no aprueben pedidos de informe»

El retorno a la presencialidad en las sesiones del Honorable Concejo Deliberante no cambió la actitud de los concejales del Oficialismo; como viene ocurriendo en los últimos encuentros, tomaron la determinación de no acompañar los pedidos de informe solicitados al Ejecutivo; tanto el concejal Murua como Bazan habían coincidido a través de una iniciativa, que era conveniente que el Ejecutivo explique por qué no se ejecutó la obra del Hospital Modular para la ciudad.

La sesión ordinaria del Honorable Conejo Deliberante tuvo lugar en instalaciones de la vecinal del barrio 25 de mayo donde a instancias de los bloques los presentaron diversos proyectos que generaron varios cruces de opiniones; el concejal Prof. Gabriel Murúa les pidió a sus pares del oficialismos en varias oportunidad que no le tengan “miedo” al Ejecutivo que “no está mal que le pidamos al Intendente que brinde información”. El edil les preguntó tanto a Troncoso como a Alvarez si los retaban si levantaban la mano para acompañar solicitud de explicaciones.

En esta oportunidad y con los votos negativos del oficialismo se desestimó el pedido del Concejal Gabriel Murúa, para que el Ejecutivo informe sobre los motivos por los que aun no se ejecutó ni la obra del Hospital Modular que se había anunciado iba a estar concluido para el mes de agosto, como asi también el anuncio de la obra el Centro Deportivo de Alto Rendimiento. “Durante los años nos hemos acostumbrado a recibir anuncios grandilocuentes de distintas obras que llegaría en algún momento a la ciudad pero nunca llegaron y parece ser que eso se va a dar con estos anuncios”, y agregó: “una vez mas se anuncia un natatorio para la ciudad y todavía no pasa nada con esa obra, y lo del hospital modular con lo importante que es para la ciudad, parece que se juega con la gente”.

En varias oportunidades y debido a la negativa de los concejales de acompañar los pedidos de informe como también ocurriera en la sesión ordinaria anterior con la intención que se brinde información sobre el transporte público de pasajeros, dijo es inaudito que no puedan acompañar estos proyectos que solo buscan que nos brinden información, “esta actitud del oficialismo no nos hace bien como vecinos es necesario que tengamos información, es importante que las inversiones lleguen, pero que lo hagan en los tiempos que se anuncian”, y agregó: “no creo que el Ejecutivo se enoje con ustedes por pedirle información”.

Otro proyecto que fue desestimado por los concejales del oficialismo fue el de Comercios Cuidados, iniciativa del Prof. Murúa que pretendía se puedan usar los fondos establecidos en el Presupuesto para la organización de festivales culturales que por el escenario de pandemia no se realizaron, para acompañar con esos montos a los comercios que la están pasando mal en este contexto; “el comercio fue uno de los sectores mas vapuleados por la pandemia, y la verdad no entiendo porque los concejales del oficialismo le dan una vez mas la espalda”, y agregó: “desde que empezó la pandemia hemos presentado proyectos para ayudar a este sector de la ciudad, y en todos hemos tenido la negativa del oficialismo, claro porque ellos tienen su sueldo seguro del estado, le restan atención a aquellos que se levantan con la incertidumbre de no saber que va pasar, que tuvieron que reinventarse, que hicieron malabares para pagar los sueldos, es triste que tengan esta actitud”.

