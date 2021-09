Ricci: “Este 12 de septiembre el cambio está en nuestras manos”

La Diputada provincial, Nadia Ricci, acompañó a su par de la UCR, la precandidata a Diputada Nacional Roxana Reyes: “Las urnas serán el freno al kirchnerismo”, sostuvo ayer en un posteo en sus redes sociales, haciendo eco de las palabras de Reyes quien dijo que estas elecciones son la oportunidad para cambiar la provincia y que “nuestro voto puede terminar con tantos años de vecinos sin trabajo, niños sin escuelas, falta de oportunidades, de hospitales, y aumentó descarado de la corrupción”.

Asimismo, Ricci, días atrás, publicó un video donde da su total apoyo a Reyes bajo la consigna “el cambio está en tus manos, en mis manos, en nuestras manos”.

“No naturalicemos las escuelas cerradas ni la salud destruída, no naturalicemos la patota sindical y la Cámara de Diputados como escribanía del Ejecutivo Provincial, no naturalicemos el autoritarismo estatal y 30 años de involución, no naturalicemos la falta de rutas y de infraestructura, de agua y la corrupción”, sentenció la legisladora.

Puntualmente, lo que la Diputada Provincial advirtió con su mensaje es que Santa cruz es una provincia muy rica, con todos los recursos, pero a la vez muy empobrecida.

“Anuncian que llegan los merenderos a algunas localidades de la provincia como si se tratara de un logro pero no lo es. Eso da cuenta del empobrecimiento, de la involución que tiene Santa Cruz desde hace años”, disparó Ricci.

Por último la Diputada llamó a no quedarse de brazos cruzados con un fuerte mensaje de optimismo: “Podemos estar mejor, podemos dar el paso. Este 12 el cambio está en tus manos, en mis manos, en nuestras manos”.

