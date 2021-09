El Concejal Juárez realizó un posteo por primera vez desde su internación: “quiero contarles que Dios los escuchó y hoy estoy vivo”

El concejal Juan Carlos Juárez está internado desde los primeros días de julio, tras haber sido afectado sobre fines del mes de mayo por el covid-19. Ayer, por primera vez en más de tres meses, se comunicó a través de un posteo en las redes sociales. “Quise escribir unas palabras solo para agradecerles por sus oraciones, por pedir a Dios que me salve la vida, que me de fuerza, que sople en mis pulmones”, expresó.

En el mes de junio, el estado del Concejal Juárez era sumamente grave y se encontraba internado en terapia intensiva del Hospital Zonal. El propio intendente Fernando Cotillo, había manifestado en su momento que se esperaba de un milagro para su recuperación. Hoy, más de tres meses después, ese milagro está llegando, muy paulatinamente. Todavía internado, en etapa de recuperación, pudo realizar un posteo en su cuenta oficial de Facebook y es la primera comunicación del Concejal desde que su cuadro clínico se agravó.

“Como estamos?? Quise escribir unas palabras solo para agradecerles por sus oraciones, por pedir a Dios que me salve la vida, que me de fuerza, que sople en mis pulmones. Quiero contarles que Dios los escuchó y estoy vivo”, comenzó su posteo. Además hizo mención a su hermano Roberto quien falleció a los 43 años a causa del covid-19 cuando él mismo también estaba luchando por su vida. “Tuve y tengo un gran hermano que me cuidó toda mi vida, hasta me llevó al hospital la mañana que me internaron. Hoy me cuida desde otro lugar, donde algún día nos vamos a encontrar de nuevo, de eso no hay duda”.

“Quiero contarles que en los momentos más difíciles, Dios nunca se apartó de mi lado. Gané otro testimonio que Él nos escucha en la UTI de Caleta Olivia donde me salvaron la vida, eternamente agradecido a cada uno de los trabajadores hospital. Estoy internado hace más de 3 meses, extrañando a mis hijos, a ustedes, pero con la confianza que día a día vamos mejorando, siempre agradeciendo a Dios. Gracias de nuevo por sus oraciones! Dios existe, nos cuida y nos escucha. Los quiero mucho!!!!!!”, concluyó el Juan Carlos Juárez.

Comentarios

comentar