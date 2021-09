DE LA MANO DE BOY OLMI, LA FUNDACIÓN BANCO SANTA CRUZ PROMUEVE LA CONCIENCIA AMBIENTAL

previamente entre los inscriptos. Fecha de los talleres del 15 y 16 de octubre.

Inscripciones:

h t t p s : / / w w w . f u n d a c i o n e s g r u p o p e t e r s e n . c o m . a r / f o r m u l a r i o s / 2 2 / m u e v o – s o s t e n i b l e – i n s c r i p c i o n – t a l l e r – d i o r a m a

MUEVO surge para pensar y activar la cultura en este mundo nuevo; constituye un lugar de

encuentro y construcción colectiva para reflexionar sobre problemáticas contemporáneas

que nos movilizan.

La primera edición de MUEVO, llamada Bocetos de la Pospandemia, fue un programa

virtual de 3 encuentros para pensar el nuevo escenario cultural post pandemia. Contó con la participación de destacados especialistas como Dario Sztajnszrajber, Américo Castilla y

Carlos March, entre otros.

En 2021 MUEVO es MUEVO SOSTENIBLE y mediante sus diferentes formatos propone la

posibilidad de sensibilizar, empatizar y comunicar temáticas referidas al compromiso

ambiental y al cambio de comportamientos individuales y colectivos hacia modos de vida

más sostenibles.