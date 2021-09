Contundente rechazo al avance de Chile sobre la plataforma continental argentina

B l o q u e Arg e n t i n o d e U n i ó n d e Pa rl a m e n t a ri o s d e l Me rco su r

Así quedó expresado en la reunión extraordinaria del bloque argentino, convocada por la Comisión de Relaciones Internacionales, Mercosur e Integración.

Por Santa Cruz, se adelantó que es necesario manifestarse de manera contundente y defender la soberanía argentina.

Est e l u n e s, e n h o r a s d e l a ma ñ a n a , t u vo l u g a r u n a re u n i ó n e xt ra o rd i n a ri a d e l B l o q u e Arg e n t i n o d e l a U n i ó n d e Pa rl a me n t a ri o s d e l Me rco s u r, e n l a q u e se ma n i f e st ó u n co n t u n d e n t e re c h a zo a l D e cre t o d e l a R e p ú b l i c a d e Chile, abarcando p a rt e d e l a Pl a t a f o rma C o n t i n e n t a l Arg e n t i n a , e n e l su r d e l p a í s.

D e l a re u n i ó n p a rt i c i p a r o n l a s d i p u t a d a s Ka ri n a N i e t o y R o cí o G a rcí a , y su s p a re s E l o y Ec h a zú , L e o n a rd o Pa ra d i s y M a t í a s Ma zú , d e l a b a n ca d a d e l F re n t e d e T o d o s, q u i e n e s l u e g o d e e scu ch a r l a s d i se rt a ci o n e s d e C a rl o s B i a n g a rd i D e l g a d o , a b o g a d o , e sp e ci a l i st a e n R e l a c i o n e s I n t e rn a c i o n a l e s, d o ce n t e d e l a U n i ve rs i d a d N a ci o n a l d e L a P l a t a y a s e so r e n t e ma s d e co me rci o e xt e ri o r d e l ME R C O SU R , co m o a sí t a mb i é n d e L i l i a n a B e rt o n i , s e cre t a ri a Aca d é mi ca U n i ó n d e Pa r l a me n t a ri o s d e l Me rc o su r (U PM) y m i e mb ro t i t u l a r d e l I n st i t u t o

Eu r o l a t i n o a me r i ca n o d e Est u d i o s para la integración IELEPI, manifestaron la

p o st u ra d e Sa n t a C ru z a l r e sp e ct o .

En p ri me r l u g a r, e l d i p u t a d o El o y Ech a zú se ñ a l ó q u e e s n e ce sa r i o “a l za r l a vo z d e ma n e ra c o n t u n d e n t e , y d e f e n d e r l a so b e ra n í a a r g e n t i n a ”, r e co rd a n d o q u e y a d e sd e e l Pa r l a me n t o Pa t a g ó n i c o , y d e sd e l a p ro p i a l e g i sl a t u ra sa n t a cru ce ñ a , e x i st e u n a ma rca d a necesidad de denunciar todo tipo de avasallamiento al t e rri t o r i o a rg e n t i n o .

Po r su p a rt e , e l l e g i s l a d o r L e o n a rd o P a ra d i s, m a n i f e st ó q u e “cre í a mo s q u e e st e t i p o d e co n f l i ct o s c o n C h i l e , e ra n u n a c u e st i ó n d e l p a sa d o ”, a d vi rt i e n d o q u e “ e s n e ce sa r i o q u e l o s p a rl a me n tarios y parlamentarias del Bloque Argentino nos ma n i f e st e mo s cu a n t o a n t e s”.

A su t u rn o , l a d i p u t a d a R o cí o G a rcí a se ñ a l ó q u e “e st e d o c u me n t o q u e se e m i t a co m o r e g i ó n , d e b e se r co n t u n d e n t e , y a que no podemos dejar de expresarnos y d e f e n d e r l a s o b e ra n í a d e n u e st ro p a í s”.

C a b e d e st a c a r q u e , e n l o s p ró x i mo s d í a s, y l u e g o d e l co n se n so d e l e g i s l a d o re s y l e g i s l a d o r a s q u e i n t e g ra n e l Bl o q u e Ar g e n t i n o , se d a r á a c o n o ce r e l d o cu me n t o q u e re f l e j a rá e l re ch a zo a e st e a va n ce so b r e l a Pl a t a f o rma C o n t i n e n t a l Ar g e n t i n a , p o r p a rt e d e C h i l e a t ra vé s d e l Decreto CVE 2000795, publicado en el Diario Oficial del pasado 27 de Agosto.

