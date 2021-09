Gustavo “Kaky” González: “No se dejen engañar, la lista del Frente de Todos es la única que defiende los derechos de Santa Cruz”

En un multitudinario acto en el barrio San Benito del cual participaron agrupaciones políticas y sindicales de amplios sectores, el precandidato a diputado nacional del Frente de Todos Gustavo Kaky González ofreció un efusivo discurso de cierre de campaña en el que repasó las serias dificultades que la provincia atravesó durante la gestión de Juntos por el Cambio al frente del gobierno nacional.

“Lamentablemente, en 2015 no pudimos sostener la Nación, pero si tuvimos una gobernadora que acompañó y apoyó en esos momentos difíciles que vivimos con el gobierno neoliberal y centralista de Mauricio Macri. En esos tiempos que vivíamos el sufrimiento de los santacruceños, cuando nos sacaban los recursos, cuando no nos daban los aportes para pagar los sueldos de nuestros empleados municipales y estatales, que teníamos conflictos permanentes, había que salir a caminar, a recorrer y a dar la cara”, recordó Kaky González.

“A esa provincia que nos quisieron arrebatar, pudimos ponerla de cara al desarrollo, al futuro. Aquellos funcionarios que intentaron poner a nuestra gobernadora y a nuestro pueblo de rodillas y no lo pudieron lograr por la calidad de funcionarios que teníamos, por el acompañamiento permanente de ese vicegobernador y esa gobernadora para no dejar los sueños de los santacruceños”, prosiguió.

“Por eso, hay cuestiones que no podemos olvidar. Hay que tener la memoria bien fresca”, sugirió y agregó: “No tenemos que dar lugar a que asomen la cabeza aquellos que tanto daño le han hecho a nuestra provincia, aquellos que estuvieron al frente del gobierno nacional y en vez de pelear por los desafíos y recursos para nuetra provincia hicieron todo lo contrario. Aquellos que hacían fila para decir que a nuestra provincia no tenía que llegar nada, que hacían los despidos masivos en el petróleo, en YCRT, en la Cuenca Carbonífera… Es por eso que hoy quieren retener sus bancas. Hay localidades en las que no los dejan entrar. Aquella legisladora que hoy parece tener las recetas mágicas ya la hemos vista legislar , no ha brindado absolutamente nada. Nos han sacado los recursos, votaron presupuestos en contra de nuestra provincia, nos han sacado los sueños, pero nunca nos arrebataron porque había una gobernadora que con todos los ovarios nunca se arrodilló ante un gobierno nacional”.

Para finalizar su discurso, el también intendente de Puerto Deseado, expresó: “Vamos a ganar estas elecciones el 12 de septiembre y nos vamos a consolidar para el 14 de noviembre porque seguimos pensando en nuestra gente, en nuestra militancia y en nuestros compañeros y compañeras. No nos dejemos engañar: esta lista es la mejor opción porque acá se trata de un proyecto de personas que van a defender los derechos de los santacruceños. Hoy tenemos la necesidad de jugarnos por nuestra compañera Cristina y nuestro compañero Máximo”.

