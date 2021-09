Camila Garay anunció que vendrá a Caleta Olivia

La cantante lasherense que recientemente saltó a la fama gracias a su participación en el programa La Voz Argentina, dialogó con Voces y Apuntes y confirmó que muy pronto estará en la ciudad de Caleta Olivia. La visita sería la semana próxima para participar de un encuentro con jóvenes de nuestra localidad.

“Un millón de gracias a todos, que gracias a eso soy lo que soy, y me dan muchas ganas de seguir. Pronto voy a estar en Caleta para compartir algo especial”, anunció Camila Garay, quien dialogó esta mañana con el equipo de Voces y Apuntes.

Sobre su experiencia en La Voz Argentina mencionó: “Fue todo nuevo para mí. No entendía nada. Hay cosas que nunca las hice. No es solo ir y cantar, sino que atrás hay peluqueros, vestuaristas, maquilladores, sonidistas, de todo. Hay que hacer todo lo que te dicen para ir aprendiendo. Una que no sabe, que es todo nuevo, es una experiencia hermosa y aprendí un montó de cosas que hacen la diferencia a la hora de hacer una presentación. Soy muy afortunada de haber vivido esto, este año. Ojalá que muchos más chicos tengan la posibilidad y la valentía de presentarse. No es nada fácil, pero los miedos se rompen y yo me sentía como en mi casa”, relató.

Con respecto a su salida del programa, tras la polémica por la canción que le tocó señaló. “Las canciones, las eligen los coachs. Nos piden un listado de canciones, pero esas son las que no nos van a dar nunca, porque lo que te dan es un desafío. Por lo menos en mi caso fue así, porque nunca canté el género urbano y no tuve tiempo de ensayo ni de preparación, con ‘Miénteme’. En esas dos semanas estuvimos ensayando cuatro canciones y solamente tuve dos ensayos presenciales. Mi dificultad siempre fue la respiración y es un tema que tiene letra todo el tiempo y lo cantan dos personas. Está hecho para un estudio de grabación. Tini, cuando lo canta en vivo, canta una partecita y baila y así. Yo no tuve esa posibilidad. Sí traté de sacarle un poco de letra. A mitad del tema ya me agité muchísimo”.

Por último, habló acerca de su futuro en el mundo de la música. “Estoy preparando mi banda para shows a partir de octubre. Me gustaría poder hacer mis canciones, sacar un disco, que me vea algún productor. Son muchos sueños que tengo y proyecto mucho. Pienso en irme a Buenos Aires para tocar más puertas. En ese sentido, mis sueños son grandes, y para empezar quiero dedicarme a esto mientras se pueda”, concluyó.

