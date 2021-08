Pacientes con fibromialgia piden una ley nacional que los ampare

Hoy, 31 de agosto, pacientes con fibromialgia se convocarán ante el Congreso Nacional para pedir por el impulso del proyecto de ley que los ampare. En Caleta Olivia, pacientes también se manifiestan a favor de la aprobación de la ley.

Verónica Vega y Melani Bogado, vecinas de Caleta Olivia que padecen de fibromialgia, visitaron hoy la radio Frecuencia Patagonia 99.3 para dar a conocer su situación. “La fibromialgia es un dolor generalizado en todo el cuerpo. El estado de animo se hace muy cambiante, es un dolor constante que lleva a mucho cansancio también. Nos ven físicamente bien, pero es por dentro lo que se siente. Lo triste es que no tenemos un tratamiento o una medicación específica. Es muy difícil de comprender porque se manifiesta físicamente”.

No es reconocida en el país. 1 de cada 20 personas padecen fibromialgia y, sin embargo, no es reconocida como enfermedad en Argentina. Pese a que en el año 1994 la OMS la declaró como tal, nuestro país aún no la reconoce dentro de su Programa Médico Obligatorio (PMO). Pidieron que todas las provincias acompañen el pedido para que se declare de interés nacional el control de la fibromialgia o síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple.

