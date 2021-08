El vertedero municipal amplía su horario de funcionamiento

Desde el martes 31 de agosto, la recepción general de residuos en el vertedero municipal se realizará de 8 a 20 horas, por lo que el funcionamiento del sector se ampliará por un periodo de dos horas.

Al respecto, Karina De la Colina directora de Prevención de la Contaminación y Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos y Residuos Especiales, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sostuvo: “este horario será de lunes a lunes para todos aquellos que necesiten ir, ya sean vecinos particulares, empresas o comerciantes que deban tirar sus residuos”, indicó y añadió que, fuera de esta franja horaria, el acceso quedará totalmente restringido.

Asimismo, recordó que continúan trabajando junto a recuperadores urbanos, lo cual también se ofrece como una importante alternativa que contribuye a minimizar los residuos que terminan en el vertedero.

“Actualmente el registro de recuperadores es de 14 personas, todo lo que es cartón, nylon plásticos duros y blandos, frascos de vidrio, orgánicos, todo ello se puede trabajar con recuperadores urbanos. Pueden arreglar con ellos para su retiro o llevarlo a alguno de los puntos de acopio que tenga cada recuperador”, informó.

Por otra parte, De la Colina destacó el notorio cambio realizado en el predio y los trabajos de mantenimiento que se llevan a cabo, como así también tareas de forestación que se están desarrollando actualmente.

“Todas las áreas se están acondicionando de acuerdo a cada tipo de residuos, inclusive el vecino particular ahora no debe ir hasta el fondo a tirar sus residuos porque tenemos el sector de contenedores, además un sector para las cubiertas, otro para escombros, inclusive tenemos clasificado lo que es madera ya que hay mucha gente que no tiene gas y siempre pasan a buscar, es lo único que se autoriza eventualmente para el retiro”, cerró.

