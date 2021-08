Julia Oliva: «Quiero fecha del Juicio»

En diálogo con la mañana de Voces y Apuntes, estuvo Julia Oliva, madre de Alfredo «Pela» Oliva, joven asesinado hace ya más de un año en el Barrio 17 de Octubre, contando la situación del caso y convocando a una marcha por pedido de justicia.

«Mañana mi hijo cumple 1 año y 5 meses que no está en casa, que no está conmigo, pero bueno, acá sigo luchando y hoy voy a convocar una marcha porque quiero una fecha del juicio por lo de mi hijo», comenzó diciendo Julia.

«Yo quiero fecha del juicio porque, según el abogado, en Argentina no puede haber detenidos más de dos años sin sentencia, porque sino quedan en libertad. El 1ero de abril el asesino de mi hijo tendría que estar saliendo y no es justo. Yo no voy a permitirlo. Por eso quiero la fecha», continuaba la madre de Alfredo. Y agregó: «Me sacaron a mi hijo de un día para el otro, me siento detenida en el tiempo».

Con respecto a la convocatoria de hoy, comentó: «Vamos a concentrarnos en el Gorosito a las 12 hs, y marchar hasta la Cámara donde están las fotos de mi hijo».

