Lenguaje inclusivo y capacitación sobre masculinidades en la Cámara de Diputados

Pe rs p e ct i va d e G é n e r o

La diputada provincial del Frente de Todos, Rocío García presentó una serie de proyectos que impulsan avances en materia de género. Se trata de proyectos para incorporar el lenguaje inclusivo; otro que impulsa capacitaciones al personal de la Cámara de Diputados sobre masculinidades sin violencia, y un proyecto de Ley que crea el parlamento provincial de mujeres, géneros y diversidades.

Este jueves, en el marco de la 11° Sesión Ordinaria de la Legislatura Provincial,

tomaron estado parlamentario distintas iniciativas impulsadas por la diputada

del Frente de Todos, Rocío García, que giran en torno a incorporar el lenguaje

inclusivo, como así también capacitaciones sobre nuevas masculinidades,

además de la creación del Parlamento Provincial de Mujeres, Géneros y

Diversidades.

El primero de ellos, se informó que busca incorporar incorpora al Reglamento

Interno de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, el lenguaje

inclusivo y no sexista- tanto de forma escrita como oral- con el objetivo de

garantizar la igualdad de derechos, oportunidades y tratos, para eliminar todos

los rastros de micro machismos existentes en el marco de la lucha por la

igualdad de género.

Para ello, la Presidencia de la Cámara deberá establecer un lenguaje

igualitario, no excluyente, no difamatorio y no discriminatorio en todos los

documentos legislativos y administrativos.

Así mismo, el proyecto menciona el antecedente de la Honorable Cámara de

Diputados de la Nación que publicó en julio del año 2015 la “Guía para el uso

de un lenguaje no sexista e igualitario en la HCDN”, que plantea el “derecho

inalienable de poder nombrar y ser nombrado y nombrada con respeto a la

propia identidad”. La norma destaca que el lenguaje no es neutral, porque

ordena y jerarquiza el mundo, porque las palabras construyen sentidos

culturales y políticos.

En la misma línea, la diputada García presentó otro proyecto de Resolución

que aborda la implementación en el ámbito de la Honorable Cámara de

Diputados de la Provincia de Santa Cruz de un Plan de Capacitación

denominado “Masculinidades sin Violencia” que tiene como objetivo reflexionar

y problematizar las masculinidades desde una perspectiva de género.

En la iniciativa, se establece que serán destinatarios del Plan la totalidad de los

empleados/as y o funcionarios/as de la Honorable Cámara de Diputados de la

Provincia de Santa Cruz, cualquiera sea su situación de revista.

Por otra parte, la diputada provincial también presentó un proyecto de Ley que

impulsa la creación en el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados de la

provincia de Santa Cruz el Parlamento Provincial de Mujeres, Géneros y

Diversidades.