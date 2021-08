Cotillo se reunió en Sarmiento con Intendentes del sur de Chubut por la situación del Lago Musters

El intendente, Fernando Cotillo, viajó hasta la localidad de Sarmiento donde participó de un encuentro con sus pares chubutenses y autoridades de esa provincia, para interiorizarse sobre la problemática, ante la inminente reducción de nivel del Lago Musters.

El objetivo, es crear un plan integral que luego será gestionado ante el Presidente de la Nación, porque sabemos de su firme decisión política de aportar y dar una solución definitiva a la repotenciación del sistema.

En este sentido, el Jefe Comunal, explicó que se deberán realizar distintas obras que incluirán la toma de agua desde el Lago Fontana, pasando por el Río Senguer, hasta llegar a Caleta Olivia. Una vez fortalecido, se distribuirá el vital elemento entre las ciudades de ambas provincias.

“Independientemente de ser dos provincias distintas, estamos trabajando6 conjuntamente en varios aspectos como integrantes de esta región que tiene identidad propia, ahora sumando a la cuenca del Río Senguer, porque si no lo hacemos entre todos, me parece que no tiene sentido, hay que sumar esfuerzos y avanzar”, aseguró Cotillo.

Asimismo, comentó que actualmente toda la Zona Norte de Santa Cruz y Sur de Chubut, tienen más afinidad y encuentros permanentes, lo que permite generar soluciones para todas las localidades que la conforman.

“En nuestra ciudad la problemática del agua parecía ser irresoluta y ahora vamos viendo que con pequeñas acciones mancomunadas hoy tenemos más tranquilidad”, aseveró.

Igualmente, comentó que ante la reducción del nivel del Lago Musters están evaluando la forma de trabajar, adelantándose a la temporada estival, que es la que más demanda el servicio.

“En la ciudad siempre nos afecta la falta de agua en verano, por eso es agosto y estamos definiendo cómo superarlo, así que de esta agenda, que consistió en ver en qué situación se está, recabar datos y demás, tendrá que salir las obras”, sostuvo.

Del encuentro formaron parte especialistas de la Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia, organismo que administra la distribución del servicio, donde expusieron cuestiones técnicas inherentes al tema que los reunió.

También, anunció que se está contemplando un proyecto alternativo, para la captación de agua en otras áreas, como posibilidad secundaria en momentos que el caudal se reduce.

En último término, consideró que al potenciar la energía para la Planta de Ósmosis Inversa, se busca que la temporada estival sea distinta a otros años para Caleta Olivia”.

Comentarios

comentar