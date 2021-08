27° Aniversario del Gabinete de Criminalística de Zona Norte

En marco del 27° Aniversario del Gabinete de Criminalística Zona Norte, pasó el Licenciado en Crminalística y comisario inspector retirado Marcos Manuel Barría por los micrófonos de Voces y Apuntes.

«A mi me trasladan de Río Gallegos, yo era subcomisario. Ya estaba con bastante experiencia en la temática a través de la titulación de licencia en criminalística. Cuando me presento en Caleta, sabía que tenía que concretar un laboratorio, pero no sabía dónde», comenzó diciendo Barría.

«Instalé un proyecto, y luego de percibir un subsidio para este proyecto, antes de viajar el diputado Di Tulio me ofrece su despacho en el Congreso de la Nación para que yo pudiera efectuar la comparación de precios y las entrevistas con las firmas tanto nacionales e internacionales. Elegí lo más caro y preciso en microscopía», continuaba el ex comisario inspector.

Sobre la inauguración del Gabinete, comentaba: «Al poco tiempo, empiezan a llegar todos los recursos tecnológicos y se inaugura el 26 de agosto de 1994. Luego, en el año 1999, se eleva al rango de División Criminalística Zona Norte, porque cubría seis juzgados de instrucción, incluyendo dos juzgados de Comodoro porque allí no había este tipo de tecnología. Cubríamos nueve localidades del Flanco Norte de la provincia de Santa Cruz y doce dependencias operativas».

