Gustavo Kaky González: “Este es el proyecto que nos va a abrazar siempre a todos, el que va a seguir brindando derechos”

Ante la militancia de Caleta Olivia, el precandidato del Frente de Todos habló sobre la continuidad del plan nacional que impulsa la fórmula federal santacruceña que integra. “Tenemos que seguir consolidando el compromiso”, manifestó a diferentes agrupaciones.

El actual intendente de Puerto Deseado, y precandidato a diputado Nacional por el Frente de Todos, continúa visitando distintas localidades de la provincia y esta vez llegó el turno de Caleta Olivia, “la puerta de entrada a la provincia”, como la definió en una de sus múltiples interacciones con distintas asociaciones militantes de dicha ciudad.

“Que lindo cuando vemos a la militancia, los jóvenes y no tan jóvenes, comprometidos con sus barrios. Es un reflejo de lo que tenemos que hacer en todos lados”, sostuvo en la sede de ATE ante integrantes del gremio e instituciones sociales como FENAT (Federación Nacional Territorial) y UP (Unidad Popular). “Tenemos que luchar por nuestros sueños y nuestros proyectos. Tienen que hacerlo porque así es como la Argentina y Santa Cruz van a poder salir adelante. No solamente depende de un presidente o vicepresidenta para que al país le vaya bien; acá necesitamos el compromiso de cada uno de los habitantes”, remarcó el dirigente.

Además de las mencionadas, Gustavo González también se reunió con miembros de La Campora; Todos, Descamisados y Juventud Caletense. “Sin nuestros pueblos, sin las movilizaciones sociales y sin las organizaciones sindicales; el peronismo nunca ganaría una elección”, dijo para luego diferenciarse del accionar de ‘Juntos por el Cambio’ – o ‘Cambiemos’- en el pasado. “Hubo un gobierno que le dio la espalda a Santa Cruz y que quería que fuera el patio trasero de la Casa Rosada”. Pero el pueblo argentino reaccionó a tiempo y pudo entender la situación para enmendarla. “Por suerte hemos entendido que teníamos que llegar con todos. Hoy eso se ve reflejado a nivel nacional y a nivel local”, resaltó el precandidato.

“Jamás le voy a dar la espalda al pueblo porque fue el que me llevó a ser intendente de Puerto Deseado y el que me va a llevar a ser diputado Nacional por Santa Cruz”, comentó en otro pasaje. “Siento el respaldo de toda la gente; funcionarios y compañeros de organizaciones sindicales y sociales”. “Tenemos que seguir consolidando el compromiso”, afirmó.

“Hoy es importante esta elección. Se pone en juego si queremos volver a la derecha macrista que tanto daño le hizo a Santa Cruz o queremos seguir con este gobierno”, hizo hincapié Gustavo ‘Kaky’ González. “Este es el proyecto que nos va a abrazar siempre a todos, el que va a seguir brindando derechos”, añadió antes de cerrar enfáticamente ante los militantes: “No bajemos los brazos, sigamos luchando. Peleen por cada uno de los sueños que tienen”.

