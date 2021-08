Roxana Reyes: «El gobierno es cómplice de los atropellos de género»

REYES LAMENTÓ LA FALTA DE POLÍTICAS DE GÉNERO DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y CUESTIONÓ A LOS FUNCIONARIOS QUE NO FUNCIONAN

«La renuncia de Jazmín Macchiavelli a la Subsecretaría de las Mujeres de Santa Cruz, deja al descubierto la incapacidad y el silencio cómplice del Gobierno y sus funcionarios frente a los atropellos de género», remarcó la legisladora.

«Una funcionaria que debía defender a la mujer de carne y hueso, que brilló por su ausencia, y que hoy abandona su cargo diciendo que “su compromiso fue, es y será con las mujeres”. Mujeres a las que no supo defender, y a las que no escuchó nunca; muestra de ello fue el caso Soloaga», remarcó Reyes.

Para Reyes este es otro caso que muestra la inoperancia del Gobierno Provincial y la falta de compromiso social de sus funcionarios:

«Es otra demostración de los funcionarios que no funcionan y que no entienden que deben servir a los vecinos y no servirse de los cargos. Espero que su reemplazante honre su cargo y acompañe transversalmente la causa del género.»