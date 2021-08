Karen Maza en «La peña de Frecuencia»

La música se hizo presente en «La peña de Frecuencia» con la cantante Karen Maza, con trayectoria ya en Caleta Olivia incursionando sus primeros pasos en la música folklórica hace algunos años con Daniel Cuello, la descubrió en un vídeo que ella subió a su cuenta de facebook.

Karen estuvo acompañada por Andy Zarate en la guitarra.

INICIOS EN LA MÚSICA

«Mis inicios con la música y el canto comenzó de forma inesperada siempre cantaba en mi habitación diferentes covers, un día Daniel que es amigo de mi familia me vio y escucho un vídeo en el cual yo cantaba, de ahí me incentivo en cantar en los movimientos culturales que organizaba el Municipio en el verano, ahí fue mi primer presentación. Que la verdad me sentía muy nerviosa, pero la comunidad de Caleta les gusto como cantaba y me hizo sentir muy cómoda en mi primer presentación frente a un publico, fue muy lindo ese recibimiento que también fue mi debut»

«De ahí en más seguí ensayando y practicando con Daniel cada covers, resaltar que me apasiona mucho la música folclórica y es lo que más me gusta cantar»

Comentarios

comentar