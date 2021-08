Fiesta Nacional de la Cereza: se programan 7 días de festival para el mes de enero

Así lo confirmó el Intendente de Los Antiguos Guillermo Mercado en comunicación con Voces y Apuntes. “La fiesta se realizará en tanto la situación epidemiológica lo permita”, anunció. En principio, sería del 6 al 12 de enero, con la presentación de artistas nacionales.

“Nuestra Fiesta Nacional de la Cereza ha generado muchísimo, y lo primero que se puede decir, es que de acuerdo como se están dando las condiciones, a mi no me gustaría que en noviembre todo este medianamente liberado y a mi encuentre sin nada armado para un festival de 30 años. Trato de ser previsible y me puse a trabajar junto a mi equipo en un proyecto que ya fue anunciado, pero que se realizará en tanto que la situación epidemiológica lo permita”, anunció el Intendente Guillermo Mercado en comunicación con Voces y Apuntes.

“Estamos trabajando con una productora, armando una grilla de artistas. La idea fue presentada a la Gobernadora y hemos arrancado a conseguir auspiciantes y los fondos necesarios para solventar la fiesta. En principio sería del 6 al 12 de enero con algunos artistas ya hablados. La idea es arrancar con Abel Pintos y cerrar con Damas Gratis. En el medio estamos tratando de tener a Soledad Pastorutti, La Delio Valdés, Auténticos Decadentes, y Destino San Javier”; explicó en cuanto a un adelanto de la grilla de artistas.

Escuchá el audio de la entrevista completa:

Comentarios

comentar