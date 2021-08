La ciudad soportó el temporal que afectó a la región

Por las precipitaciones permanentes que afectaron a la Patagonia, diferentes áreas municipales articularon trabajos para atender la situación.

Desde la semana pasada, las áreas municipales de Servicios, Protección Civil, Obras Públicas y Desarrollo Social, llevan adelante diferentes acciones para evitar mayores inconvenientes. Así lo informaba días atrás el director de Protección Civil, Rubén Mena, quien comentó que estuvieron despejando con maquinarias los desagües para que el agua pueda drenar sin complicaciones.

Al respecto, el secretario de Servicios, Rubén Contreras, detalló que no hubo grandes complicaciones debido a que permanentemente se encuentran limpiando la ciudad, no obstante, se puso a disposición todas las herramientas y el recurso humano.

Precisamente, se intensificó el trabajo con guardias de cuadrillas rotativas que se desempeñan en turnos de 6 horas, incluso de noche. Puntualmente nombró zonas difíciles como el Barrio Güemes, la calle Beghin del Gimnasio “Enrique Mosconi”, 150 Viviendas y Petroleros.

“Por supuesto que las calles que son de tierra, que por más que estén mantenidas, con esta lluvia algunas se han anegado, sin embargo han fraguado bien. Esta mañana atendimos el requerimiento de una vecina del sector 17 de Octubre que con la maquinaria adecuada se logró desobstruirlo perfectamente”, comentó.

Otro punto crítico es en Piedrabuena y Avenida del Trabajo donde se propuso hacer una cuneta, aunque los vecinos prefirieron no hacerlo para evitar que luego se haga un pozo ocasionándole mayores complicaciones. Sin embargo, con el desagote que se ha realizado fue suficiente para dejar en condiciones esa arteria.

Asimismo, Contreras hizo alusión a las zonas complicadas y manifestó que allí hay inconvenientes porque se debe enripiar con máquinas y motoniveladoras, pero en general se lo superó bien.

“Estuve visitando algunos hogares del sector 150 Viviendas que sufrieron filtraciones, por eso el área de Desarrollo Social hizo la intervención correspondiente”, indicó.

En referencia al trabajo venidero, el secretario adelantó que esta semana se extenderá el mismo, para seguir reacondicionando los lugares que más fueron afectados por el clima, articulando operaciones con el resto de las carteras municipales. Así es el caso de asistencia a familias damnificadas, enripiado de calles, limpieza barrial y demás tareas que permitirán normalizar las condiciones urbanas.

Finalmente, precisó que las personas que requieran algún tipo de necesidad ante este contratiempo climático, pueden hacerlo a los teléfonos directos de Protección Civil 103 o 105 para brindar la ayuda solicitada.

Comentarios

comentar