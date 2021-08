FM Municipio realizó un ciclo especial por el Día del Activismo por la Diversidad Sexual

FM Municipio dio continuidad a los ciclos especiales para recordar las efemérides más importantes.

En este caso, este viernes a las 18 horas se concretó “El Especial”, recordando a Carlos Jáuregui pionero y el fundador de la Comunidad Homosexual Argentina.

Durante este programa, se realizaron entrevistas y columnas referidas a la temática y con la visita del adolescente Mau, quien contó su experiencia y visibilizó a las personas no binarias, que recientemente conquistaron un nuevo derecho en lo que respecta a identidad en la Argentina.

También, dialogaron con la secretaria de Estado de Género, Mujer y Diversidad Roxana Rodríguez.

Patricia Rearte, subdirectora del área de Género, expresó: “es importante que las personas del Colectivo LGTBIQ+, entendamos que si no existe la militancia no existe la conquista de derechos, si no existe alguien que ponga todo su ser para que otros puedan tener otra calidad de vida no se logran los derechos. Gracias a esas personas podemos tener una comunidad un poco más inclusiva, equitativa e igualitaria”.

Asimismo, Laura Madrid, supervisora de la FM, destacó la importancia de los acontecimientos más importantes de la historia Argentina. Por ello resaltó la labor de Rearte por llevar a cabo el programa especial e instó a las demás áreas del Municipio que desean participar lo puedan hacer libremente en la emisora.

