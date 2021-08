Reyes: “el Gobierno está lejos de los vecinos”

La Diputada Roxana Reyes habló sobre la situación de la la zona norte de Santa Cruz y la falta de trabajo. Dijo que hay una crisis muy marcada que se profundizó con la pandemia, y una gran ausencia del Estado.

«Tenemos un Gobierno que está alejado de la realidad, que no se mueve, que no mira a los barrios, que está lejos y no le importa lo que pasa en Caleta Olivia ni en el norte de Santa Cruz. Lamentablemente al Frente de Todos no le importa generar trabajo, oportunidades para los más jóvenes ni invertir en educación», remarcó la diputada nacional.

Asimismo, sostuvo que «Santa Cruz está en crisis desde hace mucho tiempo porque los que gobiernan no se preocupan por los problemas de los vecinos sino que están ocupados en hacer negocios, privilegiar amigos y resolver sus problemas judiciales.»

“La realidad es lo que impone la gente. Y la gente lo que nos dice es que está atravesando un momento de mucha incertidumbre. Por eso desde la política lo que buscamos es darle tranquilidad, acercarle propuestas para que puedan estar mejor”, enfatizó.

Para la candidata a Diputada Nacional hoy son dos los temas que tienen en agenda los vecinos que son fundamentalmente el trabajo y la salud.

“Los vecinos nos piden trabajo. Trabajo real, genuino, más oportunidades”, dijo la Diputada, al tiempo que mencionó que “las dos ciudades más importantes en población de nuestra provincia, Río Gallegos y Caleta Olivia, no tienen donde atender sus urgencias médicas. Faltan hospitales, recursos e insumos básicos en las instituciones de Santa Cruz».

RECORRIENDO SANTA CRUZ

Roxana Reyes sigue recorriendo la provincia para dialogar con los vecinos y presentar sus propuestas e ideas. También para trabajar en conjunto en la generación de alternativas ante la crisis que vive Santa Cruz.

«Seguimos caminando y recorriendo, eso es fundamental porque es en los barrios donde están los problemas reales y donde más tenemos que trabajar», enfatizó Reyes.

Respecto a las propuestas que llevará a las urnas, la Legisladora comentó que CAMBIA SANTA CRUZ lo que plantea es ser una opción: “Lo que les ofrecemos a los vecinos es ser una opción desde el área legislativa para pelear por las tarifas que son prohibitivas, para buscar mejorar la conectividad de puertos y aeropuerto, poner los recursos en la infraestructura de salud y educación, entre otra tantas cosas».

“Alicia gobierna con el apoyo del 20% de la población, es decir que la mayoría de los santacruceños está cansado de las promesas, está triste. Este es un gobierno que no tiene políticas para mejorar”, comentó.

Reyes afirmó que sigue recorriendo las distintas localidades de la provincia y que, incluso, tiene algunas visitas que le hacen llegar los vecinos para ir a sus casas.

