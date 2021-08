Realizan tareas preventivas ante el anuncio de intensas precipitaciones para este fin de semana

El Municipio de Caleta Olivia, a través de las tareas coordinadas de las áreas de Protección Civil, Obras Públicas y Servicios, intensificó los trabajos preventivos ante el pronóstico de precipitaciones emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para este fin de semana en la provincia de Santa Cruz.

En este sentido, los agentes municipales realizaron la limpieza de todos los pluviales y desagües ubicados en distintos puntos de la ciudad. Asimismo, estarán a disposición de la comunidad para resolver los inconvenientes que se ocasionen en este contexto.

Al respecto, el director de Protección Civil, Rubén Mena, brindó algunas recomendaciones y mencionó que se esperan 35 mm de lluvia. También comunicó que ante cualquier duda pueden llamar al 103 o 105.

“Les pedimos a los vecinos que mantengan los desagües y canaletas limpias, libre de obstrucciones. En cuanto a los automovilistas, sugerimos que respeten las barreras de precaución de las calles abnegadas”, indicó.

Por otro lado, se refirió al tránsito vehicular de las rutas nacionales y provinciales, señalando que las mismas se ven aún más afectadas debido a las condiciones meteorológicas anunciadas.

“Los baches que se encontraban tapados con tierra se disolvieron con la última lluvia y esto complica la circulación. Igualmente, si van a viajar pedimos extrema precaución”, cerró.

Recomendaciones por temporal de lluvia de la Dirección de Protección Civil

Tránsito por las calles

-Evita correr si empieza a llover

-No te resguardes de la lluvia debajo de los árboles

-No trates de cruzar por corrientes de agua

Si conduces no olvides

-Nunca estacionar debajo de árboles o líneas eléctricas

-Conduce por debajo de los límites de velocidad

-Usa siempre cinturón de seguridad

-Por ningún motivo circules por zonas inundadas

-Revisa el funcionamiento de todas las luces del vehículo y úsalas bajo la lluvia incluso al ser de día

-En caso de semáforos descompuestos, has alto total y cruza con precaución

En casa

-No arrojar residuos o escombros a la vía pública

-Saque la basura en los horarios establecidos

-Mantenga siempre limpio: techos, canales, jardines y veredas

-Guarde elementos que puedan ser elevados por el viento o arrastrados por el agua

