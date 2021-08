Alicia participó en el conversatorio “El Espíritu Solidario Martiano entre Cuba y Argentina”

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner disertó ayer en el Conversatorio “El Espíritu Solidario Martiano entre Cuba y Argentina”. Durante el encuentro, que fue convocado por la Red de Cátedras Martianas que reúne a las Cátedras Libres José Martí que difunden y profundizan su pensamiento, obra e impacto en la realidad Latinoamericana, se reflexionó sobre las relaciones y el espíritu solidario de ambos países.

Además de la mandataria provincial, fue parte de la propuesta la presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez; el embajador argentino en Cuba, Luis Alfredo Ilarregui; y la diputada Nacional, Adela Segarra.

En ese marco, Alicia valoró el encuentro y agradeció el poder acompañar la propuesta. Destacó la historia de “hermandad de los países latinoamericanos y de Cuba con una generación que se formó para la transformación, en función de los ideales para un mundo mejor”.

Agregó a ello: “Por eso no dejo de admirar a la figura de José Martí que trabajó los distintos ejes que hacen a la liberación cuando hablaba de justicia, de educación y la dialéctica”. Alicia destacó al respecto: “Lo que más tenemos que trabajar es en base a esa mirada de pensamiento colectivo del pueblo y cada uno de nosotros desde los países que representamos, tenemos el pensamiento de cuidar nuestra patria chica”.

En tanto, la Gobernadora recordó: “Cuando estaba Cristina Kirchner en la presidencia siempre se hizo referencia a que la patria es el otro; el todo por el bien de todos. Sobre la liberación y justicia, lo que más tenemos que trabajar es la solidaridad y la educación y siempre les digo a mi grupo de trabajo que es muy importante trabajar en el proyecto colectivo, proyecto del pueblo y en el territorio”.

La primera mandataria expresó que “no podemos hacer cambios si solo somos buenos profesores o buenos oradores, hay que caminar el territorio y estar al lado del otro y con el aprendizaje que debemos seguir haciendo, por debemos resistir y persistir cuando el modelo neoliberal se nos viene encima, tener las herramientas para trabajar por los proyectos nacionales de nuestra querida Latinoamérica”.

Asimismo, remarcó: “Creo también que uno no puede estar en la vida política si no tiene convicciones, y los que no la tienen, nacieron para servirse asimismo y no para los demás, de lo contrario las convicciones llevan a las acciones y estas acciones son las que José Martí dejó impreso”.

Para concluir, la primera mandataria señaló que “siempre seguiré aportando y ayudando para estas cátedras que cada día se fortalecen más y al no verse interrumpido por la pandemia, habla de una grandes y una fuerza que esta patria matria grande, nos cobija”.