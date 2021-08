Gustavo «Kaky» González: “Acá van a tener un compañero que va a estar siempre, un militante que trabajó y caminó en el barro”

En el comando provincial Néstor Kirchner de Río Gallegos el precandidato del Frente de Todos habló, junto a Moira Lanesan Sancho, ante un grupo de referentes de la militancia. De cara a las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) instó a los presentes a ganar las calles para poder llevar el mensaje de crecimiento federal y colectivo que el espacio propone. En sintonía se reunió con vecinos del barrio Newbery, con integrantes del Sindicato de Amas de Casa (SACRA) y con clubes barriales.

“Yo no me quedo quieto. Me gusta recorrer, me gusta caminar, me gusta tener el diálogo y el consenso con la gente”, declaró González en lo que fue el primer día de una extensa agenda de trabajo que se desarrollará en la capital provincial. “Durante todo este tiempo me dediqué a poder hablar con todos los sectores porque creo que como compañeros tenemos que tener ese diálogo permanente”, aseguró. “Acá van a tener un compañero que va a estar siempre cada vez que lo necesiten. Acá tienen un militante que trabajó y caminó en el barro”.

En sus intervenciones, ‘Kaky’ puso en relieve la labor histórica que el Frente ha cumplido recorriendo el territorio y estando siempre cerca de la gente para conocer sus necesidades y ayudar en todo lo que sea posible. “Recuerdo el primer viaje a Puerto Deseado de los camiones que tantas veces fueron cuestionados pero que acercaban a los vecinos todas las herramientas que ofrecía el Gobierno Nacional”, dijo en referencia a los vehículos que, por disposición del gobierno federal de Cristina Fernández, recorrían el país llevando atenciones básicas de salud para los ciudadanos. “Todo eso nos sirvió, porque era un nuevo acercamiento que teníamos en el territorio”, resaltó.

“Quiero representar a todo el pueblo de Santa Cruz en el Congreso de la Nación”, sostuvo. Sin embargo, enfatizó “que quien necesita las manos en el Congreso de la Nación es el compañero Máximo Kirchner, a quien hoy se le hace muy difícil contar con quorum propio para poder sacar esas leyes que van en defensa de cada uno de los habitantes del pueblo argentino”. Por eso reafirmó que es necesario lograr el acompañamiento de todos los sectores y realizar un trabajo puerta a puerta para así poder reanudar el plan de desarrollo y recuperación que el Gobierno Nacional conducido por Alberto Fernández había encarado antes de tener que hacer frente a la pandemia.

“Vayamos nuevamente por esos sueños que tuvo Néstor y que tiene Cristina; de un país con producción, desarrollado, de oportunidades como el que hemos tenido hasta 2015 y que luego retomó Alberto Fernández después del desastre que dejó Macri”, remarcó González. “Tenemos que asumir el compromiso desde cada sector político que involucra el Frente de Todos, porque eso es lo principal, pensar en un proyecto de país, pensar en un proyecto de provincia; en cuidar los recursos que tenemos en Santa Cruz para poder generar oportunidades para nuestros jóvenes; seguir dándole derechos a los mayores y seguir trabajando por la vida que queremos”; manifestó.

Consecuentemente con su discurso, en el primer día de recorrida por Río Gallegos González pudo conocer a un grupo de vecinos del barrio Newbery y a referentes de SACRA para tomar nota de sus inquietudes. El precandidato les contó sus ideas y los objetivos del espacio en caso de llegar al Congreso y planteó la necesidad de defender el modelo de país para avanzar en un desarrollo sostenido. “Vamos a estar trabajando siempre para mejorar su calidad de vida”, declaró. “Santa Cruz tiene que ser un lugar de oportunidades”.

Por último, hubo un encuentro con clubes barriales. Ante ellos el precandidato del Frente de Todos habló sobre la importancia de trabajar en leyes que protejan, beneficien y asistan al crecimiento de los clubes por su importancia como entidades de contención para tantos jóvenes a quienes sacan de las calles a través del deporte y la recreación. En este sentido hizo hincapié en que hay que trabajar en programas nacionales como ‘Clubes en Obra’ que generó mejoras en infraestructura para los clubes de barrio; y ‘Potenciar Deporte’ que, como su nombre lo indica, tuvo como objetivo potenciar la formación integral de promotores y promotoras deportivas barriales.

