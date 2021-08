Reclamos sin atender: miles de litros de agua se pierden por día por una rotura en Barrio Los Pinos

Vecinos del Barrio Los Pinos hicieron público el reclamo de una rotura de agua que existe en el sector desde hace meses y aún no tiene solución definitiva.

La pérdida inicia aproximadamente a la altura del Colegio N° 20 por la calle José Koltun y se extiende hasta los desagües ubicados en el barrio 8 de Julio, o bien hasta la laguna. Según el testimonio de los vecinos, el caudal que sale de la rotura no es grande, pero es de manera permanente, las 24 horas del día.

El vecino Agustín Castro, se comunicó con Voces y Apuntes para dar a conocer la situación. “Yo he llamado, me atendieron en varias oportunidades, pero nunca se acercaron a solucionar este problema. Son millones de litros de agua que podría utilizar nuestra gente y van a parar a la laguna. Si no me falla la memoria, esta perdida tiene alrededor de 4 meses”.

Cabe destacar, que se trata de un sector crítico que sufre problemas desde hace años, y a mediados de marzo, en ese mismo lugar se produjo una enorme pérdida que duro alrededor de una hora. El problema mayor fue solucionado, pero se sigue desperdiciando agua todos los días.

