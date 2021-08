El Turco Alé Ayame en los estudios de Frecuencia Patagonia 99.3

El músico y humorista caletense se hizo presente este mediodía en la radio Frecuencia Patagonia 99.3 para el cierre musical de la semana.

El popular Turco Alé Ayame se presentó en vivo con algunas de sus canciones, recordando sus raíces norteñas y el folclore popular, además de compartir su particular humor. El Turco aprovechó la oportunidad para reflexionar acerca de la actual situación de la pandemia y cómo afectó a los artistas.

“Hay un porcentaje que un poco nos reinventamos, pero no es lo mismo hacerlo con una gran cantidad de público, y hay otros que no saben como encarar la cosa. No todos estamos preparados para hacer otra cosa, hay artistas que ese ha sido su medio de vida y hoy se les hace muy difícil”, mencionó al tiempo que agregó que “es muy importante hacer algo para mantener vivo el espíritu”, por eso agradeció la invitación.

Comentarios

comentar