SER Unidos: Facundo Prades visito el grupo Venedici y trabajaran en conjunto para realizar actividades a beneficio de la institucion

Facundo Prades, quien ocupa el tercer lugar en la lista de candidatos que encabeza Claudio Vidal para Diputado Nacional por el espacio SER Unidos, visito al grupo Venedici junto a Facundo Belarde, referente Partido SER Caleta Olivia, el concejal Gabriel Murua y Pablo Carrizo, referente del Sindicato Petrolero. Edificio que fue inaugurado por el ex intendente en su paso por la gestión municipal.

“Con SER vamos a empezar un esquema de reuniones con diferentes asociaciones e instituciones de la localidad y creo que Venedici era primordial, por la labor que cumplen en lo social y emocional a aquellos que padecen esta enfermedad (refiriéndose al cáncer)”.

Padres se refirió a la situación que le toca atravesar actualmente al grupo Venedici con respecto a la seguidilla de hechos vandálicos que sufre el edificio, y también los problemas edilicios debido a la falta de mantenimiento, “Tenían problemas con las luces de emergencia, con la instalación eléctrica y algunos problemas de infraestructura, vamos a hacer algunas remodelaciones”. ”Desde nuestro lugar gestionamos luces de emergencia también por parte del Sindicato Petrolero Santa Cruz se consiguió una persona que revise las instalaciones eléctricas del lugar”.

También hablo sobre de las actividades que realizaran en conjunto con el espacio SER Unidos que lidera Claudio Vidal, para recolectar fondos que serán destinados a remodelaciones del lugar y para comprar material para desarrollar diferentes actividades que se llevan adelante acompañando a las familias y pacientes oncológicos que asisten al grupo, como la realización de pelucas y otros elementos.

Con respecto al 10° Aniversario que está próximo a cumplir la institución, Prades manifestó que, “Cada vez que uno se reúne con ellos, se te llena el alma y te dan ganas de darles una mano, creo que son un ejemplo como institución”.

Finalmente se expresó al respecto del acompañamiento al espacio que conduce Claudio Vidal (SER Unidos), “Creo que este espacio político viene a terminar con esta famosa y perversa grieta que no nos dejó nada, me parece que tenemos que trabajar juntos para desarrollar una provincia para que nuestros hijo y nietos puedan vivir mejor, el nombre SER Unidos creo que se simplifica en que, no importa de dónde venimos sino hacia dónde vamos”. “Esto es un acto de madurez política y democrática que se ira replicando a lo largo de nuestra provincia y país”.

