Gustavo González: “Buscamos trabajar en defensa de los recursos para nuestra provincia”

Los candidatos del Frente de Todos siguen recorriendo la provincia. En esta oportunidad, Gustavo «Kaky» González, quien encabeza la propuesta del espacio político, estuvo en Comandante Luis Piedra Buena y Puerto Santa Cruz junto a los intendentes de cada ciudad, compañeros de lista y funcionarios, con quienes visitó obras, asistió a actos tradicionales, charló con referentes y también con vecinos.

El Frente de Todos, en sintonía con la propuesta del Gobierno Nacional, está encarando un intenso trabajo en Santa Cruz escuchando a todas las voces e impulsando una agenda de trabajo federal para traer mayores beneficios al pueblo santacruceño y aportar al proyecto de una Argentina más justa y equitativa.

“Es importante esta elección de medio término para los santacruceños y santacruceñas para poder llegar a una mayoría en el Congreso de la Nación, algo que realmente estamos necesitando”, declaró ‘Kaky’ González a medios de prensa antes de explicar sus razones para tal afirmación. “¿Por qué? Para poder dar cumplimiento a nuestra plataforma de campaña que hemos presentado en 2019 y nos hemos esforzado por llevar adelante, una plataforma orientada a mejorar la calidad de vida de todos los argentinos y argentinas y por supuesto nuestra gente”, aseveró. “Hay leyes que muchas veces no salen por no tener el quorum propio”, prosiguió el candidato. “Quedan guardadas o encajonadas por parte de la oposición. Buscamos retomar nuevamente la agenda política y trabajar en defensa de todos los recursos que podamos conseguir para nuestra provincia y los intereses de todos los santacruceños. Es por eso que no es una elección más la que tenemos por delante”, enfatizó.

Por otro lado, el precandidato del Frente de Todos contextualizó las acciones de Gobierno de los últimos tiempos y destacó que la prioridad fue de la salud por sobre cualquier otra cosa. En este sentido expresó que el plan de vacunación que se está impulsando en Argentina trae “esperanza hacia adelante”. “Hoy Santa Cruz está en un porcentaje mayor al 70 por ciento de población vacunada con primera dosis y más de un 30 por ciento con la segunda”. Según su análisis, esto permite pensar a corto plazo en “reactivar una economía que vuelva a poner de pie a la Argentina”.

González dio inicio formal a su recorrida por la provincia en la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena, donde fue recibido por su intendente Federico Bodlovic; el diputado por Pueblo José ‘Pepe’ Bodlovic; y contó con el acompañamiento de Moira Lanesan Sancho y Carlos Aparicio, candidatos que integran la lista federal, consensuada y colectiva del Frente de Todos. En la localidad de la zona centro de Santa Cruz tuvieron lugar encuentros con referentes como David Peralta, concejal de la ciudad; o la asistencia a la bajada en kayak anual que se realiza para recordar al Comandante Luis Piedra Buena y su legado. Allí estuvieron los candidatos en compañía de la ciudadanía y de funcionarios locales que en todo momento expresaron su apoyo a la fórmula que pretende llegar al Congreso de la Nación para seguir profundizando políticas de desarrollo para todo el territorio argentino.

