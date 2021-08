Roxana Reyes: «SAQUEARON LA EDUCACIÓN»

Roxana Reyes recorre las escuelas y sigue preocupada por la Educación en la provincia.

La legisladora en ejercicio, y precandidata a Diputada Nacional, manifestó nuevamente su preocupación por la situación de la educación en Santa Cruz y dijo que es lamentable la falta de inversión en las escuelas: «Saquearon la educación y así condenan a nuestros hijos», lamentó la diputada que dijo que los recursos no llegan a las escuelas y faltan obras fundamentales para equiparlas.

“Seguimos recorriendo los establecimientos educativos de la provincia y luchando para que los pongan en condiciones y les den equipamiento y capacitación para los docentes», destacó la Diputada.

La Dra. Reyes recorrió escuelas en Caleta Olivia y Puerto Deseado, y constató que, pese al tiempo transcurrido, muchas obras no se realizaron y hay graves problemas edilicios.

Asimismo advirtió sobre la necesidad de llevar a cabo acciones concretas para mitigar los otros daños que dejan tantos meses sin clases.

«Estamos muy preocupados por las consecuencias de la falta de presencialidad y los efectos de la postpandemia, como el sobrepeso, las adicciones y otros tipos de patologías que se van a generar en la niñez y la juventud en la medida que no se tomen decisiones inmediatas importantes”, remarcó la diputada.

«Hablan de un proceso de aprendizaje acompañado pero las escuelas no tienen internet y los docentes no tienen capacitaciones. Hay muchos establecimientos sin calefacción y aulas que no están en condiciones. Nadie sabe qué hicieron desde el Gobierno en todo este tiempo porque las escuelas siguen destruidas», sostuvo Reyes.

La Diputada Nacional lamentó la falta de información pública y de transparencia en la gestión del Gobierno Provincial: «El Gobierno esconde los datos, como si así fueran a tapar lo que pasa. No muestran información, ni estadísticas ni nada. No publican datos ni quieren contar lo que pasa en las escuelas, y no hacen absolutamente nada para mejorar la situación que es muy grave tanto por la falta de recursos como por los resultados educativos, los niveles de deserción escolar y las carencias en las escuelas.»

«Hemos presentado denuncias, pedidos de informes y tratamos por todos los medios pero el Gobierno sigue cerrando puertas, haciendo silencio y mirando para otro lado», finalizó la Diputada.

