‘’La Néstor’’ realizó una nueva entrega de camisetas

’’Vamos a seguir ayudando y colaborando dentro de las posibilidades para aportar nuestro granito de arena . Hay muchas cosas por hacer, no nos vamos a quedar de brazos cruzados’’, dijo Daniel Álvarez.

Una nueva entrega se llevó a cabo , en el marco de la campaña: Súmate al Deporte, junto al concejal Wilson Flores por el espacio social, Político de las agrupaciones, La Nestor , SUMATE y La esperanza Junto al referente Daniel Álvarez. De esta manera, el club Fortín de Marina del Barrio Marina recibieron muy agradecidos la indumentaria futbolística que les permite seguir Desarrollándose y contar con las herramientas necesarias para practicar el deporte . jugadores, familiares y cuerpo técnico del club de barrio eligieron el diseño de las camisetas, implementando su escudo, colores y símbolos del equipo. Dicha campaña SUMATE al Deporte dio comienzo hace más de una década por las agrupaciones: La Néstor, Súmate y la Esperanza ;de esta manera se da continuidad dando apoyo al Deporte.

De igual manera, Daniel Álvarez habló sobre la actualidad: ‘’en esta campaña hay que Militar con la esencia de Néstor, Hay que escuchar y apoyar a los compañeros o compañeras de esa manera se fortalece la militancia, para abordar mucho mejor el trabajo en el territorio y en lo social. De esta manera ,hay que llegar a todos los barrios de nuestra querida Santa Cruz. y brindar las herramientas a los compañeros y compañeras porque queremos trabajar en las soluciones codo a codo con el vecino o vecina, por este motivo vamos a seguir ayudando y trabajando y aportando nuestro granito de arena Hay muchas cosas por hacer, no nos vamos a quedar de brazos cruzados’’.

Igualmente, el dirigente recordó sus comienzos en la política y argumentó: ‘’Siempre se necesitó el apoyo de todos los compañeros o compañeras tanto como los que militaban y los que tenían responsabilidad en la gestión y finalmente, si el problema superaba a la Militancia o al Funcionario , ahí siempre estaba Néstor que llegaba con las soluciones definitivas ,es lo que más se extraña, sobre todo los viernes en el comando cuando ‘’Néstor ’’ daba las charlas y explicaba la situación y decisiones que tomaba para mejorar la calidad de vida de todos y todas en la provincia de Santa Cruz. Hay que aprender de eso y también remarcar que, cuando un compañero o compañera no se comprometía Néstor les llamaba la atención. Por esto, hoy debemos continuar con su legado y seguir pisando el barro en los barrios, no olvidarnos de la historia de Néstor en la ciudad y en la provincia. Además, sumar a los jóvenes militantes no nos sobra nadie, hay que estar todos y todas más juntos que nunca. También quiero remarcar que Néstor se equivocó en una sola cosa, al decir que ser Kirchnerista te baja el precio, porque ser Kirchnerista no te baja el precio, te hace militar y trabajar cada día más con la misma fuerza y pasión como el primer día que empezó Néstor su historia en la ciudad en Provincia y en el país’’.

