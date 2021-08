Intervenciones en la provincia debido al temporal ventoso

En la jornada de ayer, debido al temporal que azotó a casi toda la provincia desde las 11.00 horas se atendieron un caudal importante de llamadas a los teléfonos de emergencias 100 y 101 donde solicitaban la presencia de bomberos por voladuras y desprendimiento de techos de chapa, caídas postes de luz, derrumbe de viviendas de material liviano en la ciudad capital de Rio Gallegos, Gobernador Gregores, Puerto Santa Cruz y Comandante Luis Piedra Buena. Ésta última tuvo el mayor cumulo de intervenciones.

Intervenciones:

Rio Gallegos:

Calle juan Manuel de Rosas Nro. 338 y calle Gotti y Lorenzo, calle Neruda y Pasaje Williams, calle French y Lopez y Planes y calle Sabin y Agostini, calle Aconcagua y Rodríguez, Pasaje Miranda (Varios postes del alumbrado eléctrico caído, uno en un techo del inmueble. Calle Urquiza 1187 (Incendio sobre vivienda) Calle Onelli y Libertad (incendio sobre vivienda).

Puerto San Julian:

Incendio sobre pasturas y caída de postes de alumbrado eléctrico barrios aledaños a a zona céntrica.

Puerto Santa Cruz:

Avenida San Martin y calle 25 de Mayo desprendimientos de chapas que resultaron ser del supermercado La Anónima S.A. Tambien intervenciones por voladuras de techo en la intersección de las calles Córdoba y Santiago del Estero, calle Tucumán N° 680, en intersección de las calles Pasaje Piñeiro y Calle Fonzo, en Avenida Piedra Buena N° 480 Juan Williams y 9 de Julio.

Gobernador Gregores:

En inmediaciones de la calle Eva Perón Barrio Evangélico (desprendimiento de techo de la vivienda), Barrio Agropecuario Caída de arboles y cerco perimetral de una vivienda.

Comandante Luis Piedra Buena:

En calles Simón Bolivar y Leandro Alem (desprendimiento de techo vivienda particular) – calle Belgrano y Simon Bolivar (desprendimiento de techo de la vivienda del área de la mujer municipal) – calle Gdor. Gregores Oeste Nro. 42 (desprendimiento de techo vivienda particular) – calle Simon Bolivar y Rivadavia (desprendimiento de techo vivienda particular y caída de pilar de luz) – calle Saenz Peña Norte 188 (caída de poste de alumbrado público sobre reja de vivienda particular) – calle Bicentenario y Mitre (derrumbe vivienda deshabitada de material madera y chapa) – calle Bella Vista y Cipriano Garcia (desprendimiento de cartel de chapa de Restaurante “Punta Norte”) – calle Simon Bolivar y Moyano (desprendimiento de techo de chapa vivienda particular) – calle Julia Dufour y Gdor. Gregores (desprendimiento de techo de vivienda particular) – calle Saenz Peña Norte 1300 (desprendimiento de partes de una vivienda en construcción de material ligero – madera) – Av. Gregorio Ibañez y Bella Vista (caída de un árbol sobre la senda peatonal) – calle Mitre al 600 (desprendimiento de techo de vivienda particular) – Av. 21 de Noviembre y Av. Papa Francisco (desprendimiento de alero del hall principal Sup. La Anonima) – calle William Clark al 700 (desprendimiento y caída al suelo de una palma de alumbrado público) – calle 25 de Mayo y Moyano (desprendimiento y caída cerco perimetral de Escuela EPP Nro. 86) – Av. 21 de Noviembre y Gdor. Mayer (caída de un árbol) – calle Albarracín y Simon Bolivar (derrumbe de una vivienda de material ligero – madera, deshabitada) – calle Maximiliano Clemente y Simón Bolivar (desprendimiento de techo de vivienda particular) – alrededor de veinte (20) viviendas del Barrio Militar con desprendimiento de techos de chapa, interviniendo personal del Batallón de Ingeniero Nro. 11.

Siendo mas de 70 intervenciones en todas ellas hubo intervenciones del personal de la Superintendencia de Bomberos, personal de las División Comisarias, en algunos casos se contó con la colaboración de Tránsito Municipal, Servicios Públicos S.E. y personal de la Municipalidad Local. No registrándose personas lesionadas en todas las intervenciones de las localidades mencionadas.

Paralelamente a las intervenciones, de acuerdo con directivas de la superioridad, se realizaron cortes preventivos de Ruta Nacional Nro. 3, y los aledaños, colaborando en los cortes la Gendarmería Nacional, reanudando la circulación a partir de las 18.00 horas., debido a que en varios sectores de los cortes se conglomeraron de más de 100 rodados, y en forma progresiva los vehículos livianos y pesados comenzaron a circular. En cuanto a los accidentes en ruta no hubo novedades que destacar.

