Roxana Reyes se encuentra de recorrida por Caleta Olivia y manifiesta su preocupación en materia de educación

La legisladora en ejercicio y precandidata a Diputada Nacional se encuentra en la localidad, haciendo un relevamiento por las escuelas, manifestando públicamente su preocupación por la situación y la falta de decisiones que afectan a la educación de los niños y jóvenes.

La Diputada Roxana Reyes visitó la radio Frecuencia Patagonia para dialogar con el equipo de Voces y Apuntes y explicó que: “Ahora estoy haciendo un recorrido por todas las escuelas de la provincia. Estamos muy preocupados por las consecuencias de la falta de presencialidad, de los efectos postpandemia, como el sobrepeso, las adicciones y otros tipos de patologías que se van a generar en la niñez y la juventud en la medida que no se tomen decisiones inmediatas importantes”.

“Al Gobierno de la Provincia de Santa Cruz le tuve que hacer un juicio para saber en nivel de deserción escolar y conocer estos datos. No lo publican. Tienen un muy bajo nivel de transparencia. No sabemos cuantos chicos no han vuelto a clases, cuantos chicos han dejado de tener conectividad, y cuantos no están aprendiendo o devolviendo los contenidos, aunque tengan conectividad. Se han pedido informes, con estos números y datos, y nos han dicho que son datos sensibles que no se pueden dar”, indicó Reyes.

Además, durante la entrevista se refirió a otras cuestiones, como la situación de los comerciantes, y los reclamos por el funcionamiento la caja de servicios sociales.

Escuchá el audio de la entrevista completa:

