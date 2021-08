La Secretaría de Obras Públicas trabaja en el mejoramiento de calles

Desde la semana pasada, el área estuvo realizando diferentes tareas de acondicionamiento y mantenimiento en diferentes arterias de la ciudad.

Al respecto, el secretario Carlos Ibarra habló a través de FM Municipio y mencionó: “estamos trabajando en un enripiado desde el viernes en el barrio Golfo San Jorge. Se realizó la remoción de las calles debido a que están haciendo la instalación de la red cloacal y no ha quedado en buenas situaciones. Desde Obras Públicas trajimos material de cantera para dejar en condiciones, ya que muchas calles no tienen buenas pendientes y estamos trabajando para que los vecinos no continúen con esos inconvenientes”.



Además, el personal trabajó arduamente sobre los baches que quedaron en la avenida Tierra del Fuego y en el barrio 2 de abril. “Estamos programando dos o tres lugares para intervenir lo más rápido”, agregó Ibarra.

Cabe destacar, que durante estos días se inició la construcción de más nichos en el cementerio local. “Se trabajó en doble turno porque llegó el material y se está tratando de que queden disponibles y que no haya inconvenientes”.

