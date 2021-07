Reyes va por una campaña limpia

Roxana Reyes se comprometió a cuidar el medio ambiente y a realizar una campaña con todos los cuidados contra el COVID por la pandemia. Esta iniciativa ya se realiza en otras provincias para evitar pintadas y carteles y no dañar ni contaminar las ciudades.

«Es una alternativa para cuidar nuestra provincia y a nuestros vecinos. Nos comprometemos a una campaña limpia, que cuide el ambiente, reduciendo el uso de papel y teniendo en cuenta todas las medidas sanitarias por la pandemia», remarcó Roxana Reyes.

Reyes tendrá una campaña sin el uso y reparto de folletos, sin carteleria ni pintadas y respetando las normas y protocolos establecidos.

Muchas campañas han dejado las ciudades con importantes daños y contaminación; con paredones sucios por mucho tiempo, viviendas y espacios públicos pintados o con carteles que luego se transforman en problemas para todos.

La idea de la campaña limpia busca no generar contaminación, no afectar a los vecinos y generar menos residuos. Además se busca evitar el reparto de folletos para no darle lugar al COVID y respetar todos los protocolos, la distancia social y el uso de barbijos, la ventilación y la no realización de reuniones masivas que puedan afectar la salud pública.

Roxana Reyes invitó a otros candidatos de CAMBIA SANTA CRUZ y otras Fuerzas políticas a sumarse a la iniciativa.

«Invitamos a todos los candidatos y agrupaciones a sumarse a esta #CampañaLimpia, para cuidarnos entre todos, proteger el ambiente y generar una nueva forma de hacer política y campaña en Santa Cruz.»

