Integrantes del equipo de rugby femenino del Club San Jorge de Caleta Olivia invitan a sumarse al plantel

Vicky, Romi, Carina y Nahir estuvieron invitando a las chicas de la ciudad para ser participe del equipo de rugby femenino del Club San Jorge con sus días de entrenamiento, Miércoles y Viernes a partir de las 19hs.

«Todo el tiempo estamos recibiendo chicas, así también invitándolas a ser participe, no importa si sabes o no, no importa si se empieza en esta fecha del año, siempre serán recibidas de la mejor manera en el equipo», detallaba Vicky.

«Es un grupo super lindo, somos muy compañeras, muy unidas, nos ayudamos mutuamente, el conocimiento y la experiencia uno lo va teniendo con los entrenamientos».

«Somos un hermoso grupo humano, la chica que vaya no se va a sentir rechazada ni nada, tratamos que se integren de la mejor manera», agregaba Nahir.

«Este deporte te hace apasionada a lo que haces, como así la hermandad que llevamos como equipo y eso se refleja en la cancha. Muchos valores.» Comentaba Romina.

