Acuña Kunz analizó la actualidad de la pandemia, entre la baja de casos y los negacionistas de las vacunas

El Dr. Juan Acuña Kunz hizo una reflexión acerca de la importante baja de casos positivos que hubo en la ciudad en la última semana y también se refirió a la importancia de que toda la población esté vacunada, para así evitar una catástrofe en caso de que la cepa Delta se propague.

‘La Mañana en Patagonia’ dialogó con el Dr. Juan Acuña Kunz, acerca de la situación epidemiológica de la ciudad de Caleta Olivia y analizó: “Los casos están disminuyendo visiblemente, con cuestiones que son importantes destacar. La última semana ha sido de muy pocos casos, pero también tenemos que fijarnos en la cantidad de testeos, y hay que destacar que en un momento dado, la terapia del Hospital estaba totalmente saturada”.

Actualmente, la terapia intensiva del Hospital Zonal se encuentra en un 60% de ocupación con pacientes covid y explicó que esto se debe a varios factores. “Fundamentalmente es por la falta de vacunados, con muchas personas negacionistas que han terminado en la terapia. Eso me consta, porque he atendido pacientes que no se han querido vacunar y han estado en terapia muy complicados. No hay una obligación de vacunarse, pero ese ciudadano tiene que entender que también compromete la salud de los demás ciudadanos, y eso es un problema de salud pública. Las autoridades tienen que tomar medidas y exigir un pasaporte sanitario para algunas actividades, por ejemplo, para entrar a un bar, a un espectáculo deportivo, para viajar en el transporte público”, explicó.

“En Caleta Olivia, aproximadamente el 15% de la población no quiere vacunarse, y eso es muy peligroso. Tenemos una cepa en puerta (Delta), que no ha tenido transmisión comunitaria, por ende no se ha extendido en la población y que todos los casos tienen antecedentes de un viaje. La cepa está presente en 124 países y ha hecho desastres catastróficos en varios lugares. Si llega a entrar acá y no estamos vacunados nos liquida. La Delta es 70 veces más contagiosa y tiene 1.200 veces más carga viral que la cepa anterior”, explicó el doctor.

Por último agregó que: “toda vacuna para covid-19 en el mundo ha demostrado ser segura, eficaz y eficiente. No tienen ningún riesgo. Hemos hecho esfuerzos denodados para salvarle la vida a la gente, y hay un par de ‘estúpidos’ que salen a hablar cuestiones en contra de la vacuna. De esta manera incitan a la gente a que se contagie y se muera”; cerró.

Escuchá el audio de la entrevista completa:

