Se filtran los juegos gratuitos de PlayStation de agosto

Durante el fin de semana Sony actualizó por error la página de PlayStation Plus en el sitio oficial, revelando los juegos que entregará a los suscriptores al servicio durante el mes de agosto.

Aunque la empresa dio marcha atrás de inmediato, eso no fue suficiente para evitar las capturas de pantalla, que anticiparon los juegos que estarán disponibles a partir del martes próximo. Sin embargo, las reacciones en las redes no fueron las mejores, dada la calidad de los títulos.

Como ya es costumbre Sony ofrecerá dos juegos para PlayStation 4 (que también se pueden usar en la nueva consola a través de la retrocompatibilidad) y uno exclusivo para PlayStation 5.

Hunter’s Arena: Legends es el lanzamiento que los usuarios de la última PlayStation podrán disfrutar. El juego es un battle royale para hasta 30 jugadores que se diferencia del resto porque prioriza los enfrentamientos y las armas cuerpo a cuerpo, e incorpora no solo combates contra los jugadores, sino también misiones contra el escenario para cumplir.

Hunter’s Arena: Legends ya está disponible en PC en Early Access, pero llega el martes a PlayStation 4 y PlayStation 5 — aunque la versión de PlayStation Plus es exclusiva de la nueva consola.

Los usuarios de PlayStation 4 podrán disfrutar Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, un spin-off de la popular serie Plants vs. Zombies que cambia el formato de tower defense por enfrentamientos multijugador tradicionales.

Battle for Neighborville ofrece una variedad de modos de juego para hasta 24 jugadores, varias clases de personajes, y opciones cooperativas y competitivas, aunque por desgracia no es compatible con la opción cross-play, por lo que habrá que ver qué tan poblados se encuentran los servidores casi dos años después del lanzamiento.

El último juego de agosto es Tennis World Tour 2, de Big Ant Studios. La franquicia Tennis World Tour, así como AO Tennis, no ha conseguido capturar el espíritu del deporte como los fanáticos esperaban, pero ante la falta de exponentes del género, se posicionó como una de las referentes.

Tennis World Tour 2 expande las opciones del original con más jugadores reales, más modos de juego, mejores animaciones y un modo carrera que permite crear un personaje y administrar toda su carrera, eligiendo entrenadores, equipamiento y sponsors.

El anuncio oficial de los juegos de PlayStation Plus debería llegar esta semana, junto con el anuncio de los juegos de Games With Gold de Xbox del mes que viene.

