Laura Lewin: «Vamos a tener chicos con sobre estimulación tecnológica que no tiene vuelta atrás»

En diálogo con La Mañana en Patagonia, la docente y autora Laura Lewin, comentaba los efectos de la vuelta a clases y la virtualidad.

«Se vienen épocas muy diferentes y alumnos muy diferentres a los que estamos acostumbrados», comenzó diciendo Lewin, respecto a la nueva modalidad de enseñanza que ha traído aparejada la pandemia. También comentaba que se encontrarán las clases con «aulas heterogéneas, con un gran vacío de conocimiento muy difícil de recuperar».

«Hay chicos que están en el primer año de la universidad, que no tuvieron el acompañamiento presencial, les fue mal en los exámenes y abandonaron la universidad. Una cosa es enseñar y otra cosa muy diferentes es aprender. Y para aprender, necesitas adquirir habilidades y herramientas para poder aprobar», continuaba la docente.

Consultada por el rol del docente, Lewin comentaba: «Vamos a tener chicos con sobre estimulación tecnológica que no tiene vuelta atrás y sufrirán aburrimiento, poca memoria y esto va a afectar en el aprendizaje. Los alumnos necesitan la vinculación con el adulto».

Respecto al rol de los padres, lo definió en tres palabras: «Entusiasmo, motivación e inspiración. Los chicos necesitan ir al colegio entusiasmados, motivados. No ayuda cuando los padres desautorizan a los docentes delante de los alumnos. No podés amar o aprender de alguien que no respetas».

