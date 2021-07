Instagram lanza «Control de Contenido Delicado»

Instagram está lanzando Control de Contenido Delicado, una nueva función que permite a las personas personalizar lo que ven en la pestaña Explorar de Instagram, dándoles la opción de ver más o menos contenido que podría considerarse sensible.

Instagram define contenido delicado como publicaciones que no violan las normas comunitarias pero que pueden ser fuertes para algunas personas, como contenido que pueda tener connotaciones sexuales o violencia.

Las pautas de recomendación de Instagram brindan más detalles sobre estas calificaciones y están diseñadas para ayudar a garantizar que no se muestre contenido sensible de la cuenta que el usuario no sigue en lugares como Explorar.

El Control de Contenido Delicado le dará al usuario la opción de mantener la configuración actual si está satisfecho con su experiencia actual, o la capacidad de modificar la función para ver algunos tipos de contenido sensible.

Mientras tanto, todo el contenido que viole las Normas Comunitarias seguirá siendo eliminado de Instagram.

¿Cómo acceder al control de contenido delicado?

* Vaya a su perfil, toque la esquina superior derecha y seleccione «Configuración».

* Seleccione «Cuenta» y luego «Control de contenido delicado».

* En esta sección el usuario puede decidir entre:

Mantener la configuración predeterminada, con la opción «Límite».

Ver más contenido clasificado como sensible en la opción «Permitir».

Ver menos de algunos tipos de contenido sensible con la opción «Limitar más».

*El usuario puede cambiar esta selección en cualquier momento. Sin embargo, la opción «Permitir» no estará disponible para usuarios menores de 18 años.

Instagram reconoce que las personas tienen diferentes preferencias sobre lo que quieren ver en Explorar, y esta versión es parte de su trabajo continuo para permitir que las personas tengan una experiencia personalizada en la aplicación.

Comentarios

comentar