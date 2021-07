Claudio Vidal :PARA RENOVAR SANTA CRUZ, VAMOS POR AFUERA

Muchas de las promesas que se hicieron en campaña en 2019 en la provincia no se cumplieron. Nosotros no firmamos un acuerdo sólo para ganar una elección, mucho menos para que ganaran otros; nuestro acuerdo fue con los santacruceños, para mejorarles la vida, para terminar con tanta injusticia social.

Cuando no existe diálogo ni consenso, cuando desde el poder se obtura cualquier propuesta o proyecto, se hace imposible la unidad de acción que nos permita transitar juntos un mismo camino de superación.

Los santacruceños están cansados de estas actitudes. Los egos en la política no suman, solo condicionan las decisiones y limitan el alcance de los proyectos. Más importante que consolidar una victoria electoral es necesario entender que estamos acá con el único fin de defender nuestra soberanía, nuestros recursos, el trabajo y el bienestar de las familias santacruceñas.

Nuestro partido no quiere formar parte de ningún frente cuyo único objetivo sea ganar por ganar, queremos ser parte de frentes que colaboren en la construcción de una nueva provincia, que den lugar a nuevas personas, para que las nuevas generaciones tengan un futuro más próspero, más digno.

Entendemos que las autoridades provinciales han intentado, infructuosamente, no dejarnos inmersos en este duro presente, pero no lo lograron. Desde nuestro partido, hemos presentado diferentes proyectos y acercado diferentes ideas que no fueron escuchadas. Y eso es lo que más duele.