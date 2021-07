Reyes: «Caleta necesita obras y que traigan los millones que se robaron»

La Diputada Nacional Roxana Reyes recorrió Caleta Olivia, se reunió con vecinos en distintos barrios, con comerciantes y realizó reuniones con jóvenes.

Estuvo acompañada en la recorrida por la legisladora provincial Nadia Ricci con quien, además, viajaron a Pico Truncado para participar de los actos por el Centenario de la localidad.

Reyes lamentó que Caleta siga siendo una ciudad postergada por el Frente de Todos a la que solo acuden con promesas.

«Caleta necesita obras, pero el Gobierno Provincial siempre viene con promesas. El agua y los servicios no llegan, y no hay trabajo. Es una realidad muy dura que estamos viviendo por el modelo que aplica el Gobierno de Alicia y La Campora que concentra los recursos y no genera desarrollo en nuestras ciudades”, sostuvo.

La Diputada Nacional cuestionó duramente a la Gobernadora Kirchner quien la semana pasada estuvo en Caleta Olivia y dijo que no tiene la varita mágica para resolver los problemas de la ciudad.

«Es terrible que después de 30 años de Gobierno Kirchnerista, y la mitad siendo gobierno nacional, no tengan respuestas para los problemas de Caleta. Dicen que las soluciones dependen de una varita mágica y siguen sin hacerse cargo porque lo que sucede es que no les importan los problemas de los vecinos de Caleta, la falta de agua ni de trabajo, ellos están preocupados por sus negocios y por salvarse de la justicia”, sentenció la Diputada.

La Diputada Nacional también se reunió con comerciantes para analizar la situación económica de la localidad en medio de la pandemia por el COVID. Dijo que es necesario un apoyo directo del Gobierno Provincial y Municipal para sostener a los comercios que generan trabajo y desarrollo.

Además, la diputada dialogó en la mañana de Voces y Apuntes:

