YPF, Provincia y Municipio inauguraron la línea 132 KV en Caleta Olivia

Esta tarde, el Intendente Fernando Cotillo acompaño mediante la plataforma Zoom el acto central que se concreto en el Gimnasio Enrique Ibáñez, para la inauguración de la ampliación de la Estación Transformadora, sistema Argentino de interconectado zona norte.

La Gobernadora Alicia Kirchner junto al presidente de YPF S.A. Pablo González y el presidente de Servicios Públicos, Nelsón Gleadel, inauguraron oficialmente la línea 132 KV, que se convierte en una de la obras de infraestructura más importante de Santa Cruz.

Con este logro, se cubrirán las necesidades de más de 160 mil hogares garantizando la estabilidad energética para las localidades de Caleta Olivia, Cañadon Seco y Pico Truncado. Este proyecto, fue llevado a cabo con fondos provinciales a partir de un acuerdo con YPF Luz.

El corte de cinta se realizó en el Centro de Distribución ubicado en el barrio Nuevos Pobladores, donde luego la primera mandataria provincial, acompañada por autoridades de YPF y Servicios Públicos realizó un recorrido por el lugar y seguidamente concretaron el descubrimiento de placas.

En este marco, Alicia Kirchner, comenzó su discurso valorando el acompañamiento que permiten cumplir con este tipo de objetivos y de esta forma, agradeció al intendente Fernando Cotillo por su esfuerzo, ya que se encuentra aislado por COVID-19.

La primera mandataria santacruceña puso en valor la obra que, junto a YPF Luz, permitió finalizar la línea que implica 53 kilómetros de tendido eléctrico que unen Pico Truncado, Cañadon Seco y Caleta Olivia, con 257 estructuras de hormigón y 2 subestaciones eléctricas ampliadas.

Para la realización de la misma, se ejecutó una inversión 2.330 millones de pesos.

“Esta obra significará la oportunidad de tener energía para crecer. Y se crece buscando alternativas. Cuando uno trabaja para su provincia tiene que tener la visión alta y no pensar en el rédito corto. Los santacruceños nos merecemos obras para el desarrollo. Vi la emoción del gerente de Servicios Públicos, Jorge Aibar y me emocioné. Veía que transmitía la emoción de cada caletense, esa es la emoción de la transformación”, manifestó la Gobernadora.

De esta manera, la diputada por Municipio Liliana Toro expresó: “asistimos a un hecho histórico y un cambio de oportunidades para todos. Esta obra nos permitirá pensar en más trabajo, un parque industrial e inversionistas”.

Por su parte, el presidente de YPF S.A. Pablo González, mencionó que esta obra fue rescindida sin causa en el año 2017 y agradeció a referentes de Nación la oportunidad de poder inaugurarla ahora.

“Casi el 90% de la Provincia no tenía acceso, prescindible para el desarrollo y a partir del 2003 se empieza a conectar. Hoy tenemos aún cuentas pendientes pero logramos trabajar mancomunadamente para cumplir este objetivo”, indicó.

Asimismo, durante el acto se concretó la entrega de Notebooks por parte de YPF para estudiantes del nivel Secundario que cursan en escuelas de Educación Técnica en la ciudad.

La inauguración contó con la participación del CEO de YPF, Sergio Affronti; el CEO de YPF Luz, Martín Mandarano; el secretario de Energía, Darío Martínez (de manera virtual); el subsecretario de Energía, Federico Basualdo, el asesor de Santa Cruz en el Consejo Federal de Energía Eléctrica, Luis Barletta, entre otras autoridades nacionales.

Por la provincia, participaron el vicegobernador Eugenio Quiroga, la diputada provincia de Caleta, Liliana Toro, el intendente Fernando Cotillo, (de forma virtual); el secretario de Coordinación General, Juan Carlos Gómez; el jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez, el presidente de Servicios Públicos S.E., Nelson Gleadell, el ministro de Gobierno, Leandro Zuliani, el ministro de Economía y Finanzas, Ignacio Perincioli, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez, y el titular el Instituto de Energía de Santa Cruz, Matías Kalmus.

