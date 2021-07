Soloaga: “reafirmo mi convicción de que esto está montado sobre una falsa denuncia”

A través de un comunicado de prensa, el Presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, volvió a referirse a su situación procesal. “Continuaré sometiéndome al rigor de la justicia no solo con el fin de defender mi buen nombre y honor sino también en nombre de mi familia”, mencionó.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

En mi carácter de Presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, y en virtud de recientes publicaciones efectuadas en diversos portales digitales y medios de comunicación masiva en las que falazmente se me indica como autor de delitos, me dirijo a la opinión pública toda y en forma particular, a los habitantes de Cañadón Seco, en razón de mi función como su dirigente comunal. Informando así que, como lo hice desde un primer momento, continúo a disposición de la Justicia Ordinaria provincial para cada acto procesal que se disponga. Sin perjuicio de reconocer que por mi carácter de funcionario público, tanto mi familia como yo, nos encontramos sensiblemente expuestos, debiendo decir que ello no es óbice para que se me nieguen las garantías procesales que amparan a quienes nos avenimos al accionar judicial y por ello, se desconozca mi condición de inocente. Tristemente mi familia y yo debemos atravesar este camino producto de lo que reafirmo con convicción está montado sobre una falsa denuncia, lo cual demuestro en el proceso al que fui convocado.

Que al respecto, el día 06 de julio hemos presentado nuestro recurso de apelación indicando allí las injustas apreciaciones del magistrado las que con solo leerlas carecen de todo basamento fáctico y probatorio, por el contrario, de la misma solo surgen incriminaciones inversas rayanas al derecho penal de autor inadmisibles en un Estado de derecho. Pedimos también, que examinados que sean nuestros argumentos se disponga el sobreseimiento por resultar una respuesta ajustada a derecho.

Asimismo, repudiamos la acción del magistrado de dar a conocer primero a los medios de comunicación digitales y luego a ésta parte sus conclusiones, las que se encontraban disponibles en diversos portales digitales a primera hora del día 28 de junio generando en ésta parte un total estado de indefensión frente a las especulaciones mediáticas ignorando cuales eran los fundamentos que llevaron a VS a adoptar el temperamento allí expuesto.

Sin perjuicio de todo ello, en mi carácter de hombre de la política de nuestra provincia y creyente en las instituciones continuaré sometiéndome al rigor de la justicia no solo con el fin de defender mi buen nombre y honor sino también en nombre de mi familia.

DEFENSA DEL SEÑOR JORGE MARCELO SOLOAGA

Comentarios

comentar