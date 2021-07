González: “La reconversión de Santa Cruz se da de la mano de la energía”

Así lo manifestó el presidente de YPF, Pablo González durante el acto de inauguración de la línea 132 KV que conecta el Parque Eólico Cañadón León a la red nacional de interconexión y abastece de energía a la planta potabilizadora de agua para Caleta Olivia. Se trata de una obra histórica para los santacruceños y santacruceñas y que hoy logra concretarse gracias a la decisión política del Gobierno de Santa Cruz y de la empresa YPF Luz.

En primera instancia, González destacó la presencia de las autoridades nacionales y provinciales en un acontecimiento histórico para la provincia de Santa Cruz. Asimismo puso de relevancia la labor del presidente del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, Luis Barletta, quien tuvo un papel preponderante para la realización de la obra que se pone en marcha en esta jornada. “Quiero pedir, no solo el reconocimiento porque en aquellos momentos tan difíciles donde hubo que tomar decisiones con un horizonte de futuro fue imprescindible el trabajo de Barletta”, remarcó. A la vez, resaltó que tuvo el ingenio y capacidad de pensar y entender de qué forma estos fondos debían ser actualizados y puestos en valor para poder lograr esta iniciativa. “La obra un costo aproximado de 20 millones de dólares. Y viene de una historia muy sensible a nuestros sentimientos. Hasta el 2003 la provincia no estaba conectada al sistema. A partir de ahí comenzó un proceso en virtud del cual la provincia se empezó a conectar. En el 2013 se produjo un antes y un después cuando bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, logramos conectar casi toda la provincia. Tenemos cuentas pendientes que se llevarán adelante con fondos provinciales, pero esa ley que estableció un fondo para que los santacruceños tuvieran acceso a algo imprescindible, se fue cristalizando y hoy damos un paso más”, expuso.

En otra parte de su discurso el Presidente de YPF, se refirió a la decisión que tomo la gobernadora Alicia Kirchner y su equipo de trabajo en un momento particularmente difícil en la provincia de Santa Cruz. “En octubre de 2018 firmó el acuerdo, el decreto y lo envió a diputados de Santa Cruz. Sobre tablas la legislatura aprobó ese convenio que fue una decisión tomada en un momento difícil pero con una visión de futuro que hoy estamos viendo”, resaltó. A la vez consideró que hubo una política de Estado, una visión a mediano plazo y una decisión de avanzar en el desarrollo en este caso, de Caleta Olivia. “La localidad necesita energía para desarrollarse, para crecer y afrontar los desafíos”, subrayó.

En ese contexto, comentó detalles de la labor que lleva adelante

YPF a través de la Fundación. “Estamos trabajando y tratando de lograr aquello que siempre pedimos que fue la Responsabilidad Social Empresaria y que en este caso hay que tener con la comunidad”, explicó. En ese sentido, destacó la entrega de notebooks y becas. “Vamos a seguir trabajando para vencer la brecha digital. El 75 por ciento de las becas que entrega YPF son a familias que reciben AUH, es decir, hay una visión de destinar los fondos y recursos de una manera social y federal”, agregó.

Antes de concluir, González recordó los momentos que pasó trabajando como vicegobernador sobre este proyecto. “Me acuerdo cuando charlamos, hablamos con diputados. Eran momentos muy difíciles en donde logramos mayor solidaridad, trabajar y tener la visión de que este tipo de decisiones le da esperanza a la gente. Esta mirada a mediano plazo es entender que la reconversión de Santa Cruz se da de la mano de la energía disponible. Viendo los frutos de muchísimo esfuerzo y decisiones”, finalizó.

