Alicia: “Santa Cruz es energía para crecer y para crecer hay que trabajar en alternativas”

La Gobernadora Alicia Kirchner encabezó el acto de inauguración de la Línea de Alta Tensión Santa Cruz Norte en Caleta Olivia. La obra conecta el Parque Eólico Cañadón León a la red nacional de interconexión y abastece de energía a la planta potabilizadora de agua para la localidad.

La primera mandataria santacruceña puso en valor la obra que, junto a YPF Luz, permitió finalizar la línea que implica 53 kilómetros de tendido eléctrico que unen Pico Truncado y Caleta Olivia, con 257 estructuras de hormigón y 2 subestaciones eléctricas ampliadas. Para la realización de la misma, se ejecutó una inversión 2.330 millones de pesos.

Durante su alocución, Alicia marcó: “Estoy emocionada por lo que significa para muchos vecinos. Muchas veces esas redes no llegan porque no hay suficiente energía para poder transferirla a cada casa y familia, pero había que hacer lo que estamos haciendo hoy. Esta línea alcanzará no solo a los hogares de Caleta Olivia, sino a empresarios, productores y tantos más”.

La Gobernadora recordó, asimismo, que fue una ardua labor: “Hubo una decisión del gobierno nacional en su momento con Néstor, después siguió con Cristina y después se apagó la luz. Lo digo de esta manera porque fue así. Si algo tenemos los santacruceños es no rendirnos, es seguir la lucha, por decisiones unilaterales se pararon las obras en la provincia y teníamos que ingeniarnos”.

En este sentido, continuó: “La plata no la teníamos, teníamos la necesidad, pero no los fondos. Trabajamos con distintas ideas, cuando tuvimos esa plata de la provincia necesitábamos la autorización del Gobierno Nacional del ex presidente Macri, pero no nos la dio. Así, pensamos otras alternativas, ingeniosamente surgió a través de YPF Luz con plata de la provincia”.

La Gobernadora, seguidamente, agradeció a Pablo González: “En esta segunda gestión en plena pandemia que nos retrasa el estar y el poder estar en cada lugar, da la casualidad que lo ponen como presidente de YPF a quien había sido mi vicegobernador. Es un orgullo como santacruceña que sea YPF Luz, que sea nuestro presidente Pablo González quien esté y que la pongamos en marcha”.

La primera mandatara santacruceña remarcó que dicha obra va a “significar una oportunidad, Santa Cruz es energía para crecer y se crece de esta manera, buscando las distintas alternativas, como lo venimos haciendo”.

Destacó, además, los fondos provinciales UniRSE que permitieron inversiones en Santa Cruz: “Con ese esfuerzo nació el UniRSE, hoy ha unido un montón de soluciones para las distintas necesidades y también se ha iniciado una obra que ya se licito y se empezó a trabajar, que es el interconectado en la Zona Oeste”.

Del mismo modo, Alicia puntualizó: “Cuando uno trabaja para su provincia tiene que tener la visión bien alta, no pensar en el redito corto o chico que te puede dar la pequeña obra. Los santacruceños nos merecemos obras para el desarrollo”. En este contexto, expresó que “problemas tenemos siempre, pero están para ser solucionados colectivamente, debemos ingeniarnos, no todo es cuestión de fondos, sino de ganas, de tomar decisiones y de juntarnos. Esas decisiones hay que encararlas como debe ser”.

Por último, la Gobernadora celebró la inauguración de la obra y recordó: “Los santacruceños cuando queremos podemos hacer las cosas. Siempre vamos a apostar a la esperanza, eso es lo que no se debe perder, porque cuando tenés la visión no te falta, en esta pandemia y momentos especiales, créanme que estamos haciendo todos los esfuerzos, que los habitantes también lo están haciendo”.

