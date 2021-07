Gustavo Basiglio: «No vemos la necesidad de volver a una semana del receso»

«Se aproxima en escalas graduales la vuelta a la presencialidad cuidada, la cual es entablada en el marco de la resolución N° 371 del Consejo Federal», así comenzaba el diálogo con el programa Voces y Apuntes el secretario de AMET (Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica) , Gustavo Basiglio.

Consultado por la postura de AMET, frente a la vuelta de la presencialidad, Basiglio destacó: «Nosotros de ninguna manera queremos que se tome como un palo en la rueda nuestra postura. Queremos que el docente vuelva a su ámbito, por eso nosotros no vamos a exponer a nuestros afiliados a cuestiones edilicias que no sean las que marca el protocolo», además añadió que «el trabajo de campo realizado por AMET nos lleva a la conclusión de que se está trabajando desde el Consejo Provincial de Educación y de mantenimiento escolar a contrarreloj, no vemos nosotros la necesidad de volver a esta presencialidad cuidada a una semana del receso invernal«

En cuanto a la salud edilicia de los establecimientos, Basiglio explicó que «desde un principio supimos que los edificios jamás estuvieron en condiciones, siempre hemos tratado de enfocarnos en necesidades urgentes».

«Nosotros esperamos que continúe la inoculación con docentes de nivel secundario. Si bien la mayoría de los docentes se han vacunado por rango hetáreo, no descartamos que hay docentes de 23-24 años, y que aún no han sido vacunados, deben estarlo para retornar a la presencialidad», explayó el secretario.

Finalmente, concluyó señalando que los colegios técnicos y centros de formación fueron los más afectados debido a que el 90% de su actividad es manual y es imperiosa su presencialidad.

