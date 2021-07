Santa Cruz participó del lanzamiento del portal para detectar grooming y explotación sexual infantil

Lo hizo a través del responsable designado en la materia, el fiscal de Caleta Olivia, Martín Sedan. “La población ahora va a poder ayudarnos a combatir este delito tan grave”, destacó.

La iniciativa fue un trabajo en conjunto con Internet Watch Foundation (IWF) y con International Center for Missing and Exploited Children (ICMEC) para desarrollar una plataforma que permita denunciar de manera rápida, sencilla y anónima casos de grooming- un delito que aumentó durante la pandemia- y de publicación de imágenes con contenido sexual infantil.

A esto se sumó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires que, mediante un convenio, puso en marcha en su sitio, un botón para reportar anónimamente la aparición de imágenes y videos con este tipo de contenido.

Por decisión del Procurador de Santa Cruz, Ricardo Napolitani, participó el fiscal Martín Sedan, responsable designado por la provincia en el convenio de la Red 247, de detección temprana de imágenes de abuso sexual infantil.

A través de esta red, ya se llevaron a cabo varios operativos en la provincia, incluido uno que se denominó “Ángel Guardían”, donde se logró desbaratar a una banda que operaba coaccionaba a niñas para obtener material en Puerto San Julián.

Al respeto de la presentación, Sedan contó que “comenzó a funcionar en Argentina la página de denuncias de la IWF donde puede la población en general realizar denuncias de imágenes de abuso sexual infantil en internet. Esta página permite que de manera anónima o nominada (lo que decida el denunciante) cualquier persona pueda informar el descubrimiento de estos actos, lo que generará que la fundación ponga en conocimiento a las autoridades judiciales o policiales locales, y además gestione con las proveedoras del servicio de internet la eliminación de las imágenes y por ende evitar que continúe su circulación”.

En el acto de presentación, el Ministerio Público fiscal de CABA habilitó un link desde su portal, que redirecciona a la página de denuncias y de manera sencilla facilita la puesta en conocimiento del hecho.

“Creo que se trata de una herramienta de suma importancia porque la población ahora va a poder ayudarnos a combatir este delito tan grave”, indicó luego el fiscal caletense, marcando que lo que se propone es “un abordaje integral de la problemática, porque por un lado se pone en conocimiento de la autoridad para reprimir la conducta, pero además se saca de circulación la imagen”.

La presentación del nuevo portal contó con la participación de Juan Mahiques, fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, y de Marcelo D’Alessandro, secretario de Justicia y Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

También estuvieron pendientes de la inauguración del proyecto especialistas destacados de UNICEF Argentina, la organización End Violence Against Children (EVAC), International Center for Missing and Exploited Children (ICMEC), Internet Watch Foundation (IWF), Amazon Web Services, Unidad de Crímenes Digitales de Microsoft, Facebook, entre otros.

