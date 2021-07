El Intendente Fernando Cotillo se encuentra aislado por COVID positivo

Así lo expreso el propio Intendente Municipal en sus redes sociales, indicando que el resultado del test PCR que se le practicó, fue positivo. El jefe comunal Caletense dijo tener «síntomas muy leves», además de agradecer las muestras de afecto, indico que «les estaré comentando como transito la enfermedad».

El texto de lo publicado por el Intendente de Caleta Olivia, anunciando su aislamiento expresa textualmente lo siguiente:

«Quiero contarles que hace dos días me encuentro aislado por presentar síntomas muy leves de coronavirus, hoy me realicé el test PCR y el resultado fue positivo. Cómo todos saben, hace un mes recibí la primera dosis de la vacuna contra el COVID -19 y también la antigripal. Me encuentro físicamente bien.

Estoy muy agradecido de corazón por todas las muestras de afecto y predisposición.

Les estaré comentando cómo transito la enfermedad.»

