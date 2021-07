Alicia: “Para nosotros es una esperanza y se va a consolidar con una mirada de desarrollo”

La Gobernadora Alicia Kirchner participó este mediodía de una videoconferencia con autoridades de CGC. La empresa presentó ante el Gobierno provincial la proyección operativa tras la adquisición de Sinopec Argentina, mediante la cual se prevé el incremento de su producción a más de 50.000 barriles.

La primera mandataria santacruceña valoró la historia de la empresa en la provincia de Santa Cruz que ya alcanza las tres décadas operativas en el territorio.

“Para nosotros es una esperanza, todos sabemos los problemas que atraviesa Sinopec y es una esperanza no solamente en lo que hace a la exploración y explotación, en lo convencional y no convencional, sino para nuestros trabajadores, en lo que entendemos consolida una seguridad que no la teníamos”, marcó.

Alicia valoró la gestión del titular de CGC, Hugo Eurnekian, y su compromiso: “A nivel empresarial, de responsabilidad social, creo que esa esperanza se va a conquistar en mayor solución y eso va a beneficiar en regalías para nuestra provincia, pero también se va a consolidar en nuestros trabajadores, que tengan una mirada de futuro y de desarrollo”.

La Gobernadora resaltó, además, “la importancia de apostar a lo convencional, que es muy importante desarrollarlo y tiene amplias posibilidades”.

Fundamentalmente, continuó Alicia, “lo que espero es que nuestra gente esté bien, que la gente que trabaja en la compañía este bien, que nuestra provincia tenga más suministros y que sigamos apostando a lo creativo”.

Destacó, asimismo: “CGC es la primera compañía que tiene almacenamiento de gas en Santa Cruz, en Río Chico, que lo he visitado y me siento muy orgullosa, ojalá podamos seguir teniendo esta capacidad de almacenamiento, porque aporta a la esperanza”.

Del mismo modo, la Gobernadora expresó que “nosotros vamos a trabajar muy fuerte para que estemos mejor, se pueda producir mejor y nuestros trabajadores santacruceños puedan estar mejor. Cuidemos el ambiente, apostando a la producción, pero cuidando al ambiente tan importante y que debe ser sostenible”.