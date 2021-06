Día del Camarógrafo: las mil vidas de «Gurka»

Gustavo Rodríguez es desde hace casi 30 años un fiel soldado de Marcelo Tinelli en «ShowMatch», pero antes vivió de cerca la Guerra del Golfo que estalló en 1990.

Gustavo Rodríguez, o Gurka, como lo conoce todo el mundo gracias al apodo que le puso José María Listorti, vivió mil vidas en una sola. Y no es un decir, porque a sus 56 años, el porteño que hace los mejores planos de ShowMatch estuvo combatiendo en la Guerra del Golfo, vivió de cerca los Oscars, cinco mundiales de fútbol y desde hace casi 30 años es un “fiel soldado” de Marcelo Tinelli.

En el Día Nacional del Camarógrafo, este 29 de junio, ‘La Mañana en Patagonia’ dialogó con «Gurka» acerca de su vida y sus aventuras con la cámara en mano. «Yo hace casi 30 años estoy con Marcelo Tinelli, y experiencias vividas tengo diez millones. Hice la cobertura de los Premios Oscar unas cinco o seis veces», contó el sargento del ejército de Estados Unidos que peleó en la Guerra del Golfo, y tras esa experiencia en los años 90′ llegó a la Argentina.

«Todo lo que pasa lo vivías al lado. En un programa de televisión, una nota o lo que fuera, vos estás del otro lado y sos el encargado de mostrar lo que está pasando. A mi me produce mucha satisfacción ser camarógrafo. He dado varias vueltas al mundo haciendo notas y es algo impagable. Hay muchos camarógrafos, incluso algunos mejores que yo, pero que no tienen la suerte de que la gente pueda ver el trabajo que ellos hacen», reflexionó Gustavo acerca de su profesión.

