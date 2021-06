Caleta Olivia: Pidieron por derechos iguales para todas las personas en el marco del «Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+»

Se hizo mención al cupo laboral para personas trans, acusaron al estado de no implementar el cumplimiento de los derechos para la comunidad. Y se recordó a Tehuel de la Torre , quien continua sin aparecer.

Daniela Gutiérrez, del frente femenino del Polo Obrero detalló que «realizamos una denuncia publica contra el Plan Acompañar porque revictimiza a quienes sufren violencias y tampoco brindan respuestas a todas las mujeres, porque excluyen a quienes tengan un Potenciar Trabajo y además sólo cubre lo económico por un lapso de 6 meses».

«Esta es una fecha de visualización y de lucha, no solo para el sector LGBTIQ+, sino para todos los desocupados, que solo el gobierno ofrece planes sociales, un Potenciar Trabajo no es un trabajo y no se les puede exigir una contraprestación por un salario mínimo, cuando no hay aporte ni coberturas medicas».

